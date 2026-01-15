Colo Colo vuelve a la acción esta noche para tener su esperado debut en la Serie Río de La Plata. Los albos jugarán su primer partido del año ante Olimpia de Paraguay, donde esperan iniciar con el pie derecho un 2026 donde está el deseo de tomarse varias revanchas.

Y es que el pésimo último año del Cacique obliga a ver resultados desde ya, algo que sin lugar a duda será una presión extra para Fernando Ortiz, quien deberá sacarle rendimiento a un plantel que todavía está en formación.

Esto lo decimos porque apenas son tres los refuerzos que han llegado al Monumental en este mercado de fichajes, muy poco para un equipo que espera dar un salto de calidad importante en esta temporada. Y De esos tres, solo dos jugarán su primer compromiso con el Cacique ante Olimpia.

Los dos refuerzos que debutan en Colo Colo

Si uno revisa la más probable formación del Cacique, solo Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa debutarán con la camiseta alba ante Olimpia. Mientras Fernández lo hará como lateral por la derecha, Sosa será uno de los dos centrales.

Joaquín Sosa será uno de los refuerzos que debutará esta noche con los albos. | Foto: Colo Colo.

¿Y el resto del equipo? Pues más o menos la misma base que cerró la mediocre temporada pasada. Nombres con rendimientos cuestionables como como Fernando De Paul, Erick Wiemberg, Arturo Vidal, Claudio Aquino y Javier Correa se repiten, algo que no termina de gustar del todo.

Así las cosas, habrá que ver si estas semanas de pretemporada sirvieron para que Ortiz le saque algo de brillo a un opaco equipo que no compitió por nada en el 2025. Y claro, si los dos refuerzos que debutarán en defensa le dan algo de seguridad al Cacique.

La más probable oncena de Colo Colo para enfrentar a Olimpia será con Fernando De Paul en el arco; Matías Fernández, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández en delantera.