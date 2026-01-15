Lucas Cepeda se tomó toda la atención en Colo Colo. El delantero tuvo que salir a desmentir a Nicolás Peric, quien aseguró en Radio Pauta que el futbolista solo quería salir del Monumental.

“Me encontré con Lucas. Le dije qué pasa. Me dijo: “Ya está, yo estoy cansado. Hay una oferta ahora, ojalá el presi la acepte“, fueron las palabras del exaquero.

“Jamás he hablado de estar cansado ni de mencionar alguna supuesta oferta. Mi presente es en Colo Colo, me entreno y preparo igual que desde el primer día”, reaccionó el delantero.

Ante todo esto, en el Cacique tuvieron que salir a hablar. Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, aclaró la postura del club respecto a lo que sucede con el delantero, dejándole un importante mensaje.

El mensaje de Colo Colo ante los rumores sobre Lucas Cepeda

“Estamos abiertos a las ofertas que nos haga el mercado. Si llega una propuesta interesante y satisfactoria para él y para Colo Colo, obviamente vamos a considerarla“, dijo Eduardo Loyola.

Hasta ahora, el Cacique ha concretado las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia. Se esperaba que este fuera el mercado para que Lucas Cepeda partiera al extranjero, pero no hay noticias sobre un posible traspaso.