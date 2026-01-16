Ya está todo listo. La Liga de Primera inicia este fin de mes y desde la ANFP anunciaron la programación de las primeras fechas del torneo. Ahí ya hay importantes novedades.

Si el fixture ya había dejado en claro que habría duelo de campeones entre U de Concepción y Coquimbo, hay otros destacados partidos en el inicio de la acción. Uno de ellos será el que abra el torneo.

Se trata de la U de Chile de Francisco Meneghini, club que dará el vamos en el Estadio Nacional, cuando reciban al Audax Italiano. Dicho compromiso será el único que se juegue en jornada de día viernes 30 de enero.

Programación: así se jugará la fecha 1 de la Liga de Primera

U de Chile vs Audax Italiano abrirán la Liga de Primera 2026, cuando se midan a las 20:00 horas, el viernes 30 de enero. El duelo está programado para jugarse en el Estadio Nacional.

En 2025 Audax venció 3-1 a domicilio a los azules /Photosport

Y si en Colo Colo se preguntaban cuándo debutan ellos, rapidamente saldrán a la acción tras el duelo del archirrival. Eso, porque Colo Colo será el segundo partido tras el U de Chile vs Audax.

Así quedó el resto de la programación de la fecha 1 de la Liga de Primera:

Sábado 31 de enero

12: 00 horas / Limache vs Colo Colo Estadio Elías Figueroa Brander



18:00 horas / Cobresal vs Huachipato Estadio El Cobre



20:30 horas / U de Concepción vs Coquimbo Estadio Ester Roa



Domingo 1 de febrero

12:00 horas / D. Concepción vs O’Higgins Estadio Ester Roa



18:00 horas / D. La Serena vs U Católica Estadio La Portada



20:30 horas / Palestino vs Ñublense Estadio M. La Cisterna



Lunes 2 de febrero