Un incendio forestal de alta complejidad tiene en vilo el amistoso que la U de Chile tiene pactado ante Racing Club de Avellaneda en el estadio Ester Roa Rebolledo. La alerta roja que el Senapred declaró en Concepción hace pensar que es factible la suspensión del encuentro.

Sobre todo por los inconvenientes que ha generado en las rutas. Ya se han consumido 30 hectáreas de bosque. Un desastre que obligó a activar la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para advertir a la población y orientar posibles evacuaciones en El Durazno o Penco.

“Las tres vías de acceso a Concepción desde el norte están cerrtadas: la ruta 148, la de Cabrero, de Itata. Esas tres rutas están con afectación por incendios. Ese cierre se puede levantar en cualquier minuto, no es una decisión urgente”, explicó Pablo Veloso, asesor comunicacional del alcalde, Héctor Muñoz.

El incendio por las calles de la región del Bío Bío. (Captura).

Veloso añadió que “la ruta saliendo por Tomé. Dichato por el sector de Cauquenes, hacia el ramal costero, pero es largo el viaje. O salir a la provincia de Arauco, más largo todavía. Pero hay posibilidades de salir. Al mediodía de mañana esperamos tener tomada una decisión definitiva”. Por ahora, el duelo está en incógnita.

Queda en vilo el amistoso de la U de Chile vs Racing en Concepción

Tanto en la U de Chile como en Racing están al tanto de la situación y como es algo que escapa al control de ambos clubes, acatan las disposiciones de las autoridades, que en la mitad del domingo 18 de enero, le darán respuesta a la duda.

Por su parte, la Municipalidad de Concepción habilitó albergues para recibir a damnificados del incendio, que también obligó a desvíos desde la Autopista del Itata, específicamente en los kilómetros 71 y 68, hacia la ruta del sector Rafael.

El contingente para afrontar la emergencia fue compuesto por 8 brigadas de la Conaf, maquinaria pesada, helicópteros, 4 aviones cisternas, 1 avión de observación y 1 Hércules C-130 que se desplegaron. Según supo RedGol, en la productora que organiza el partido no han recibido confirmación para suspender, pero eso se verá recién en el COGRID (Comité de Gestión de Riesgo de Desastres) mañana al mediodía.

¿Dónde ver EN VIVO el partido? Fecha, horario y canal

Universidad de Chile enfrentará a Racing Club de Avellaneda. El partido contra La Academia ya está agendado y se jugará el domingo 18 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción, con un aforo autorizado de 24 mil espectadores.

En cuanto a la transmisión, podrás ver el duelo de los azules de manera ONLINE, a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.