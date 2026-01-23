Colo Colo ya hizo oficial la venta de Lucas Cepeda al Elche de España en este mercado de fichajes. El delantero de 23 años se va del Cacique a cambio de 2,2 millones de dólares por el 70% de su pase, dejando un espacio difícil de llenar en el equipo de Fernando Ortiz.

Por lo mismo los albos ya decidieron que volverán al mercado para buscar un reemplazante. La tarea no será para nada sencilla, ya que tiene que ser chileno, esto a pesar de que en el Monumental todavía pueden tener un sexto extranjero en el plantel.

En ese sentido, ya hay dos nombres bien concretos que podrían ser una opción para ocupar el lugar que dejó Cepeda. Ambos son nacionales y vienen sin mucho ritmo de competencia en el pasado 2025.

Las dos opciones de Colo Colo para reemplazar a Cepeda

De acuerdo a información entregada en TNT Sports, el Cacique tiene en carpeta los nombres de Diego Váldés y Víctor Dávila, quienes actualmente militan respectivamente en Vélez Sarsfield de Argentina y América de México.

“Colo Colo tiene que buscar contra el tiempo, porque si quiere un jugador de la liga local, si el próximo fin de semana juega, ya queda descartado. Ahí es donde aparecen Diego Valdés, que puede jugar a medio o más cargado en una banda, y el otro es Víctor Dávila”, aseguró el periodista Daniel Arrieta.

Además, el comunicador detalló que “Diego Valdés está en Vélez y es de otras características de las de Cepeda. Dávila entiendo que no será tan considerado en el América, pero si viene a Colo Colo por lo bajo serán 100 mil dólares de sueldo. Es mucha plata”.

Cabe recordar que Colo Colo tiene hasta 24 horas antes de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 para inscribir nuevos jugadores. De esta manera, cualquier refuerzo tendrá que arribar al Monumental antes del jueves 19 de febrero hasta las 23:59:59 horas.