Los seguidores de Alex Hannold estaban esperando el gran evento en Netflix del escalador donde desafía el Taipei 101 sin cuerdas. Sin embargo, momentos antes de comenzar el gran evento se canceló producto de las condiciones climáticas.

“Debido al clima, no podemos continuar con el evento Skyscraper de hoy. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y agradecemos su comprensión”, señaló Netflix.

A lo que Alex añadió: “Lamentablemente, no podré subir al edificio hoy porque está lloviendo. Pero, lamentablemente, no puedo subir a un rascacielos cuando llueve. Más allá de eso, simplemente veremos qué nos permite la naturaleza y ya veremos”.

“Pero espero tener la oportunidad de escalar, y de cualquier manera, agradezco mucho el apoyo de todos. Ha sido increíble estar aquí y también visitar el edificio. Así que esperemos que haga buen tiempo“, añadió el deportista.

¿Cuándo y a qué hora será el Skyscraper de Alex Hannold en Netflix?

El evento quedó postpuesto solamente por un día y, si las condiciones climáticas acompañan, el escalador subirá el Taipei 101 de Taiwán este sábado 24 de enero a las 22:00 horas Chile.

Horario por país

México: 19:00 horas.

Colombia: 20:00 horas.

Ecuador: 20:00 horas.

Venezuela: 21:00 horas.

Bolivia: 21:00 horas.

Chile: 22:00 horas.

Argentina: 22:00 horas.

Paraguay: 22:00 horas.

Uruguay: 22:00 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Quién es Alex Honnold? El escalador busca la hazaña con increíble ascenso del Taipei 101

El desafío de Alex Hannold

En conversación con Tudum, el escalador se refirió al gran desafío que está por iniciar. “Una de las grandes diferencias entre escalar un edificio y escalar en roca es que realmente no hay un movimiento más difícil”.

“En cierto modo, es menos intimidante que los grandes solos libres [en rocas] que he hecho. El desafío radica en el aspecto físico general. La fatiga que se siente durante el ascenso es un poco más difícil de anticipar. No sé cómo me sentiré”, explicó.

Publicidad