Alex Honnold protagonizará un importante evento deportivo en Netflix que será transmitido para todo el mundo este viernes, donde el escalador busca conquistar uno de los edificios más altos del mundo, el Taipei 101 de Taiwán.

Honnold, de 40 años, es un reconocido escalador estadounidense conocido por sus ascensos sobre grandes paredes y altitudes. En 2015, ganó un Piolet d’Or en escalada alpina junto a Tommy Caldwell por completar la encadenación del Grupo Cerro Chaitén en la Patagonia.

Tras distintas travesías increíbles, saltó a la fama mundial en junio de 2017 cuando se convirtió en la primera persona en escalar la ruta completa en solitario en El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite.

La carrera de Alex Honnold

El escalador nació en Sacramento, California un 17 de agosto de 1985. Comenzó su carrera en la escalada a los 5 años en un gimnasio, donde participó en competencias nacionales e internacionales. En 2003 ingresó a la Universidad de California a estudiar ingeniería civil.

El 2008 comenzó a tomar reconocimiento online luego de completar el Regular Northwest Face of Half Dome que apareció en el film Alone on the Wall.

Tras esto, continuó destacando en escalada, donde en 2021 National Geographic lo contrató para filmar una docuserie original sobre la escalada en Greenland. Ese mismo año se sumó a un pódcast sobre la escalada llamado “Climbing Gold”.

El desafío del Taipei 101

En conversación con Tudum, Alex comenta que lo que le llamó a buscar este desafío era la curiosidad sobre que se sentiría al escalar un edificio tan grande y tan complejo.

“Los edificios son más empinados que las paredes rocosas. La mayoría de las paredes rocosas no son verticales. O no son verticales en todo su recorrido, como lo es el edificio”, comentó.

“Los espectadores deberían apreciar el esfuerzo, la práctica y el entrenamiento que implica. No se trata de improvisar… Hay un plan y lo estoy llevando a cabo”.