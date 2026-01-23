Alex Honnold está por inscribirse en la historia del deporte cuando suba el lateral del edificio Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del planeta, este viernes 23 de enero, en un gran evento que será transmitido en directo a través de la plataforma de Netflix.

El escalador busca la hazaña en un desafío intenso y sin cuerdas de 101 pisos, donde tendrá que poner a prueba lo mejor de sus habilidades para conquistar la cima.

Sin embargo, no estará libre de obstáculos, ya que el edificio ubicado en Taiwán tiene una característica arquitectónica que Honnold llama “boxeadores de bambú”, cuyos voladizos complicarán la escalada.

¿Cuándo y a qué hora es el evento de Alex Honnold?

Este viernes 23 de enero a las 22:00 horas Chile, el escalador buscará conquistar uno de los edificios más altos del mundo.

El desafío de Alex Honnold

Ante las complicaciones que tiene el edificio, se encuentran los ocho módulos distintivos, apilados, similares a pagodas, diseñados para imitar tallos de bambú.

“Cada uno tiene ocho pisos”, le cuenta Honnold a Tudum. “Hay un balcón cada ocho pisos, así que en muchos sentidos se siente como un tramo de escalada, que es como la mayoría de los escaladores diferencian los segmentos de una escalada”.

“Esto significa un esfuerzo intenso durante casi 30 metros, luego hay un balcón. Un esfuerzo intenso durante casi 30 metros, luego otro balcón. En muchos sentidos, así es como se siente escalar en roca. Escalar una cierta longitud de cuerda y luego parar”.

A pesar de esas exigencias físicas, Hannold revela que no hay momentos que sean de alto riesgo, apostando a la resistencia como una de las claves para lograr el éxito.

“Una de las grandes diferencias entre escalar un edificio y escalar en roca es que realmente no hay un movimiento más difícil”, afirma Honnold.

“En cierto modo, es menos intimidante que los grandes solos libres [en rocas] que he hecho. El desafío radica en el aspecto físico general. La fatiga que se siente durante el ascenso es un poco más difícil de anticipar. No sé cómo me sentiré”