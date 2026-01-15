Una esperada producción está cerca de llegar a HBO, “El Caballero de los 7 Reinos” como parte de la expansión del universo de Game of Thrones en la pantalla.

Basada en la obra The Hedge Knight de George R.R. Martin, la historia es una precuela que comienza un siglo antes de los eventos de GOT, y sigue a dos nuevos personajes, Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell), en un viaje en el que formarán una amistad improbable.

El deporte medieval que será clave en El Caballero de los 7 Reinos

Las justas tendrán una parte importante en la historia, donde los protagonistas serán partícipe de estos combates entre caballeros.

Tom Cox, Horsemaster de la serie, adelanta lo que los fans podrán ver en pantalla. “Tradicionalmente, las justas consisten en un caballo contra otro caballo en una sola pendiente en un campo de torneo”.

“Al final, el torneo contó con cinco caballeros contra cinco caballeros. Además, lo filmamos de noche. Además, las pendientes eran espectaculares. Y luego, a medida que se conoce la historia de la primera temporada, esta avanza y se vuelve aún más grande”.

“Luego quitan las inclinaciones para que no haya divisiones entre los caballos y terminamos con lo que llamamos la prueba de siete, que es siete caballos contra siete caballos con caballeros sobre ellos. Es épico, realmente, realmente brillante”, puntualiza.

Por su parte, Tim Lewis, maestro armero de la serie, se refirió a la preparación para llevar estas escenas a cabo, comentando que ha hecho espectáculos de justas, por lo que tiene conocimiento adquirido sobre cual es la mejor manera para realizarlos y los requisitos.

“La gente todavía participa en justas por entretenimiento en la vida real y a menudo lo hacen con lanzas de madera con extremos de madera de balsa y cosas así. Su longitud varía entre 3 y 4,5 metros. Al final, sigue siendo peligroso: son dos caballos cabalgando uno contra el otro a una velocidad de 48 kilómetros por hora o lo que sea. La gente sale lastimada”, comentó.

“Así que, desde mi punto de vista, siempre es algo que tengo muy en cuenta al diseñar las lanzas. Intentamos que sean lo más ligeras posible para que los chicos puedan controlarlas con la mayor facilidad posible. Por eso, están hechas de fibra de carbono, espuma y materiales similares. Empezamos creando un patrón, que suele ser de madera para que parezca realista, lo moldeamos y luego lo fundimos en fibra de carbono”.

En la misma línea añade que para esta serie es todo más personalizado. “Cada personaje tiene su propia punta, roma o afilada, y luego está el vamplate que es la parte protectora que se acanala y protege la mano. Cada una de ellas también fue individualizada con un trabajo de pintura específico y teníamos que asegurarnos de tener suficientes lanzas para decorar el escenario y para usarlas en las secuencias de acrobacias.

Asimismo, sobre la historia detrás de este deporte y si estaba planificado como una forma de entretenimiento o directamente para hacer daño, Lewis señala que “históricamente, existen dos tipos de justas: la de paz y la de guerra. La de paz se realiza con una punta roma y la idea es que intenten derribarse unos a otros de sus caballos, pero ni siquiera era necesario hacerlo”.

“Se trataba del estilo en el que se realizaba el ritual. Sin embargo, en una de guerra, las puntas estaban afiladas y no era agradable. Su propósito era reflejar una situación de batalla cuando se cargaba contra”, explica.

¿Cuándo se estrena El Caballero de los 7 Reinos?

La serie llegará a la plataforma de HBO Max el próximo 19 de enero. Revisa el tráiler a continuación.

