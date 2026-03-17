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Fútbol Internacional

Alexis Sánchez fuera del ranking: Top 5 de futbolistas de Chile mejores pagados en el extranjero

Dos "sudamericanos" aparecen en la lista ante las poderosas billeteras europeas con jugadores de la Roja.

Por Nelson Martinez

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Dos de los mejores pagados en el extranjero, aunque otro chileno lidera la lista.
© Gemini.Dos de los mejores pagados en el extranjero, aunque otro chileno lidera la lista.

Poco a poco comienza a armarse la nueva selección chilena, donde Nicolás Córdova dijo que es clave que los jugadores tengan ritmo en el extranjero. Es ahí donde más se valora a los foráneos que hacen patria fuera de nuestras fronteras.

Algunos consagrados y otros haciendo sus primeras armas, hay jugadores de la Roja que pasan por un buen presente en Europa y Sudamérica. Lo anterior, respaldado también con montos que superan ampliamente el mercado nacional.

Pese a su extensa carrera y jugar en La Liga de España, Alexis Sánchez no figura entre los cinco mejores chilenos pagados en el extranjero. El Niño Maravilla recibe cerca de 1600 millones de pesos al mes, pero hay otros compatriotas que lo superan.

Maripán en lo más alto: los cinco chilenos mejores pagados

Según la lista que elaboró Dapmedia, Guillermo Maripán es el chileno que recibe mejor sueldo al mes jugando en el extranjero. El formado en la UC ha perdido terreno en el Torino, pero recibe una alta suma de dinero amparado en su cartel.

Estos son los cinco chilenos mejores pagados fuera del país:

  • 1. Guillermo Maripán
    • $280.589.400
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  • 2. Paulo Díaz (River Plate)
    • $242.970.000
  • 3. Erick Pulgar (Flamengo)
    • $204.750.000
  • 4. Marcelino Núñez (Ipswich)
    • $182.000.000
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  • 5. Ben Brereton (Derby)
    • $138.047.000

De los recientemente mencionados, solo Guillermo Maripán y Ben Brereton aparecieron en la reciente nómina de Nicolás Córdova. Ahí, la Roja jugará ante Cabo Verde y Nueva Zelanda amistosos en Oceanía.

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Del Top 5, el caso de Paulo Díaz pareciera el más incierto en lo futbolístico, ya que perdió terreno con Marcelo Gallardo y ahora con Eduardo Coudet en River. Por eso, en Argentina ponen en duda su continuidad con el Millonario.

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