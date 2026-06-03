Este miércoles se vivirá la primera gran final de la NBA en donde el equipo de Nueva York se enfrentará al de San Antonio.

Este miércoles se vivirá un intenso duelo entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, en el arranque de las Finales de la NBA, serie que definirá al nuevo campeón de la liga.

La llave estará marcada por el contraste de estilos, historias y caminos recorridos por ambos equipos quienes lucharán por quedarse con el anillo de la liga tras un largo periodo sin llegar a las finales.

¿Dónde ver la final 1 entre Knicks y Spurs?

Todos los encuentros de las Finales de la NBA estarán disponibles para los suscriptores de Prime Video, que transmitirá cada partido de manera exclusiva para Latinoamérica.

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El primer partido se disputará este miércoles 1 de junio a las 20:30 horas (Chile). Para Latinoamérica, el encuentro será narrada por el panel de expertos de Prime Video, incluyendo a Álvaro Martin, Enrique Garay, Carlos “Coach” Morales, Claudia García, Fernanda Aguilera, Omar “Coach” Quintero y Alex Blanco.

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Así llegan los equipos a la gran final

Por un lado, los Knicks regresan a unas Finales después de 27 años, tras completar una campaña histórica en la que dominaron la Conferencia Este y se consolidaron como una de las franquicias más sólidas de toda la temporada.

En la otra vereda, los Spurs protagonizaron una notable remontada en la Conferencia Oeste, superando las expectativas y eliminando a Oklahoma City Thunder, uno de los grandes favoritos al título.

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De esta manera, la escuadra de San Antonio vuelve a disputar unas Finales de la NBA tras 12 años, con la ilusión de sumar un nuevo campeonato a su historia.