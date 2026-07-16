El campeón mundial de peso wélter pondrá su cinturón en juego ante el británico en una esperada pelea que se disputará en septiembre en Las Vegas.

Zuffa Boxing confirmó uno de los combates más esperados del año: el campeón mundial de peso wélter, Ryan Garcia (25-2, 20 KOs), defenderá su cinturón ante el británico Conor Benn (25-1, 14 KOs), en una pelea que promete ser uno de los grandes eventos del boxeo en 2026.

La pelea marcará el debut de Ryan Garcia como protagonista del evento principal del fin de semana de la Independencia de México, una de las fechas más importantes del calendario del boxeo internacional. Además, el estadounidense volverá al T-Mobile Arena, recinto donde conquistó el título mundial tras vencer a Mario Barrios a comienzos de este año.

En tanto, Conor Benn afrontará el desafío más importante de su carrera al disputar su primer campeonato mundial. El británico llega tras una contundente victoria sobre el excampeón mundial Regis Prograis en su debut con Zuffa Boxing.

“Esta es la pelea para la que he trabajado toda mi carrera. Diez años después de convertirme en profesional, con el título mundial y el legado de mi familia en juego, todo me ha llevado a este momento. El 12 de septiembre en Las Vegas voy a hacer historia”, afirmó Benn.

¿Cuándo y dónde será la pelea?

El esperado enfrentamiento se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, como parte de las celebraciones por el tradicional fin de semana de la Independencia de México.

El combate, presentado por Zuffa Boxing y The Ring Magazine, será transmitido a nivel mundial a través de Paramount+.

La cartelera completa estará disponible en exclusiva en la plataforma sin costo adicional para los suscriptores en los mercados donde el servicio está disponible, con excepción de Reino Unido e Irlanda.

La gran pelea entre García vs Benn

Por su parte, Dana White, presidente y CEO de Zuffa y UFC, destacó la importancia del combate y aseguró que ambos boxeadores llegan en el mejor momento de sus carreras.

“Es una pelea espectacular. Ryan Garcia es una de las mayores estrellas del boxeo y actual campeón mundial. Conor Benn llega en gran momento tras una importante victoria este año. Ambos están en el mejor momento de sus carreras y es una pelea que los dos han buscado durante mucho tiempo. La atmósfera en Las Vegas durante el fin de semana de la Independencia de México será increíble”, señaló.

Ryan García estará en esperado duelo. (Photo by David Becker/Getty Images for Thomas J. Henry)

Desde Paramount+, Efrain Miron, EVP y Head of Content Strategy and Licensing, Direct-to-Consumer, también valoró la llegada del evento a la plataforma y aseguró que la pelea continuará con la tradición de grandes combates durante el fin de semana de la Independencia de México.

“Durante décadas, el fin de semana de la Independencia de México ha sido el escenario de algunos de los combates más esperados del boxeo. Ryan Garcia y Conor Benn escribirán un nuevo capítulo en esa tradición y estamos muy emocionados de llevar este evento premium en vivo a las audiencias de Paramount+ alrededor del mundo.”