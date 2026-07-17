El entrenador de los europeos, Luis de la Fuente, ahuyentó las dudas por el estado físico del crack de Barcelona y aprovechó de prenderle una alerta gigante a la Albiceleste por él.

Luego de ver a Lamine Yamal con un vendaje en España cundió todo el pánico respecto del estado de la estrella del Barcelona para la final del Mundial 2026 ante Argentina. Pero el entrenador del cuadro europeo apagó todas las alarmas existentes con el joven extremo de 19 años.

También con Pedro Porro, lateral derecho que fue figura en la victoria española ante Francia en la semifinal. “Tenían alguna molestia del último partido, pero esperamos que mañana se incorporen al trabajo del grupo y participen de las últimas sesiones. No habrá problemas para que los dos estén disponibles”, adelantó Luis de la Fuente.

“Estoy muy contento con Lamine. Sé que al espectador le gustaría ver uno más brillante y entonado en la fase ofensiva y en la definición de las jugadas. Para mí ha estado brillantísimo en el trabajo colectivo y la defensa. También en la parte ofensiva”, aseguró el entrenador de 65 años, quien tomó la conducción de los hispanos en diciembre de 2022.

Luis de la Fuente le dio su total respaldo a Lamine Yamal. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

Muy poco después del Mundial de Qatar. Y añadió que “Lamine anduvo muy habilidoso el otro día y realiza la acción previa al penalti. Él sabe que puede dar mucho más y todos lo sabemos”. Se refería a esa viveza que tuvo para provocar la falta dentro del área del lateral zurdo Lucas Digne.

“Eso es lo realmente peligroso, que la final es su partido”, fue la alerta que le encendió el avezado DT a la Albiceleste, donde dirige su amigo Lionel Scaloni y también hay un futbolista que seguramente tienen como la gran amenaza: Lionel Messi.

Digne le hizo un foul dentro del área a Yamal y Oyarzabal lo cambió por gol. (Shaun Botterill/Getty Images).

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El contundente mensaje del DT de España para Argentina por Lamine Yamal

Lamine Yamal es un jugador diferencial en España y puede ser una gran preocupación para Argentina. Eso lo tiene muy claro Luis de la Fuente, quien lo considera como un titular indiscutido en sus oncenas. “Es muy importante”, afirmó el estratego.

Kylian Mbappé ante la marca de Lamine Yamal, el aspecto defensivo fue muy elogiado por de la Fuente. (Lars Baron/Getty Images).

“Un chico muy joven que todavía está en proceso de formación. Camina a pasos agigantados en eso y su mejora constante de sus condiciones para explotar todo su potencial”, abordó el adiestrador sobre el proceso que Yamal vive, pues aún no cumple la veintena de años.

Después de eso, le dejó flor de advertencia a la Albiceleste. “Estoy convencido de que todavía tiene una bala guardada para un partido. Y el único que queda es el domingo, espero que aparezca, estoy feliz con su trabajo para el equipo. Era lo que el colectivo necesitaba”, cerró Luis de la Fuente. Habrá que ver si tiene razón.

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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

España y Argentina se medirán este domingo 19 de julio a contar de las 15 horas, según el horario de Chile continental. El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York y será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic.