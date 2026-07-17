Luis de la Fuente habló de su amigo, el entrenador de Argentina y explicó por qué ambos han tenido tanto éxito en sus trabajos mientras cuentan las horas para el duelo decisivo de la Copa del Mundo. "El bagaje en clubes sirve de poco acá", lanzó.

Después de un hermoso Mundial 2026, tanto España y Argentina cuentan las horas para disputar la final con dos directores técnicos muy cercanos. Luis de la Fuente y Lionel Scaloni tienen una relación de amistad que data de muchos años y obviamente fue tema en la antesala del duelo decisivo.

El seleccionador del cuadro español fue quien se refirió a la clave del éxito que ha tenido en su país, pero también a los grandes resultados que Scaloni firmó como DT titular de la Albiceleste. También dejó las expectativas altísimas en torno al duelo entre ambos equipos.

“Me hace ilusión que sea Argentina. Es un partido que pasará a la historia del fútbol, además del vínculo que tengo con Lio Scaloni. Sentimos mucho afecto y admiración mutua”, afirmó el entrenador de 65 años, quien desde diciembre de 2022 que tomó el mando del elenco hispano.

Luis de la Fuente sabe que no será fácil ganarle a Argentina. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

De La Fuente añadió que “es una final que pone el verdadero nivel de este Mundial. Las semifinales y esta final es lo que hubieran deseado muchos aficionados”. En el partido por el tercer y cuarto puesto, Francia se medirá ante Inglaterra.

Luego de eso, el experimentado entrenador abordó la clave del gran éxito suyo y el de Scaloni. “El bagaje de clubes para una selección vale de poco. El fútbol de selección es una especialización del trabajo de entrenador. Coincidimos en los conceptos básicos técnicos y tácticos, pero la gestión del grupo entre una selección y un club no tiene nada que ver”, afirmó De la Fuente.

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España y Argentina se medirán en Nueva York para determinar al ganador del Mundial 2026 y Luis de la Fuente sabe perfectamente que dirigir a una selección no tiene mucha relación con cumplir ese rol en un club. “Es totalmente diferente”, sentenció el otrora DT de la Sub 18 y Sub 21 de los hispanos.

Mikel Oyarzabal, goleador de España en el Mundial 2026 y Luis de la Fuente. (Kevin C. Cox/Getty Images).

“Scaloni tiene unos números excepcionales y los nuestros también están muy a la altura de un partido de esta dimensión. Demuestra que lo que hace falta es conocer la interioridad del fútbol de selección”, afirmó también Luis de la Fuente, consciente de que hay varias distinciones.

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E incluso desventajas. “El handicap del tiempo, lo que demanda cada concentración. Sabemos administrarlo y aprovecharlo bien, no se nos escapa ningún segundo. Es lo más destacable de estos dos seleccionadores”, sentenció de la Fuente.

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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

España y Argentina se medirán este domingo 19 de julio a contar de las 15 horas, según el horario de Chile continental. El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York y será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic.