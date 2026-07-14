Sin ninguna duda: el DT Luis De la Fuente aseguró que España es el mejor equipo del planeta tras clasificar a la final de la Copa del Mundo. ¿Deben temer Argentina o Inglaterra?

España derrotó sin ningún problema a Francia, por 0-2 en la primera semifinal de la Copa del Mundo 2026. Por un lado los galos tuvieron un desastroso desempeño, pero el cuadro dirigido por Luis De la Fuente hizo su trabajo.

Ahora los españoles van por un nuevo título planetario, pero dependerá también de lo que hagan Argentina o Inglaterra, los otros aspirantes a la gran final de Nueva Jersey. A espera del duelo definitorio, De la Fuente le mete miedo a trasandinos y británicos.

“Lo que hemos hablado dentro… nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo como lo es Francia, pero hoy ellos se enfrentaban al mejor equipo del mundo“, dijo De la Fuente.

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De la Fuente, DT de España: la idea y la ilusión

Por otro lado, el DT de España sostuvo que “ahora es difícil describir lo que uno siempre, pero debe ser parecido a la felicidad y al orgullo de dirigir a profesionales como estos. Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo“.

España a la final: De la Fuente asegura que su equipo es el “mejor del mundo”.

“¿Estoy muy serio? Seguro que sí, ahora hay mucha tensión acumulada, es una grandísima responsabilidad. Estar en la final del Mundial es un lujo sólo para los elegidos y uno tiene que asimilar todo esto“, agregó.

El adiestrador ibérico sentenció que “cuando empezamos con esta selección hace casi cuatro años llegamos con una idea, y ser fieles a esa idea inicial nos ha traído hasta aquí”.

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La selección española, en ella primera cita planetaria de Lamine Yamal, jugará la final de la Copa del Mundo este domingo 19 de julio, frente a Argentina o Inglaterra, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Nueva York.

Resumen:

-España derrotó 0-2 a Francia en la primera semifinal de la Copa del Mundo 2026.

-El seleccionador Luis De la Fuente clasificó a España a la final tras vencer a Francia.

-España jugará la final del Mundial el 19 de julio en el MetLife Stadium.