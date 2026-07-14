Ya sea contra Inglaterra o Argentina, la Furia Roja buscará repetir lo que hizo en Sudáfrica 2010 donde ganó en el alargue a Países Bajos.

Lo logró. Contra lo que muchos alrededor del planeta esperaban, España dio el golpe a la cátedra tras vencer a Francia por 2-0 y asegurar su puesto en la Final del Mundial 2026, que se jugará el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

Los goles de Mikel Oyarzábal mediante lanzamiento penal (22′) y Pedro Porro (58′), el equipo que dirige Luis De la Fuente se mete en la definición de la máxima cita planetaria por segunda vez en su historia. La primera de ellas ocurrió hace 16 años.

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La única vez que España jugó la final de un Mundial

El 11 de julio del 2010, en el Soccer City Stadium de la ciudad de Johannesburgo, la Furia Roja llegó al encuentro definitorio por el título después de múltiples intentos. Incluso, como dueño de casa en 1982 ni se acercó a esta instancia.

En aquel encuentro, el solitario gol de Andrés Iniesta en el minuto 116, significó no sólo la victoria de España por la cuenta mínima ante Países Bajos, le entregó a la Madre Patria el primer Mundial de su historia. El responsable de levantar el trofeo fue su arquero y capitán Iker Casillas.

Con una mezcla de futbolistas que jugaban en Real Madrid y Barcelona, con la excepción de Joan Capdevilla, la escuadra de Vicente Del Bosque consiguió el logro más alto de este deporte. No fue lo único, pues ganaron las Eurocopas de 2008 y 2012.

El historial hispano en Copas del Mundo

De los 23 mundiales jugados a lo largo de la historia, España no estuvo presente en seis ocasiones: Uruguay 1930 (no participó), Francia 1938 (se retiró), Suiza 1954, Suecia 1958, México 1970 y Alemania 1974 (no clasificó).

Antes de Sudáfrica 2010, el mejor desempeño de la Furia Roja en la cita planetaria se registró en Brasil 1950, donde llegó al cuadrangular final con Suecia, el local y la Celeste que se coronó campeón. Cuánto cambió todo en casi un siglo.

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