Brilló en Coquimbo, jugó en la UC y ahora se suma a Deportes Limache

El mercado de fichajes se mueve en el fútbol chileno y Dylan Escobar será el nuevo referente en la zaga del “tomate mecánico”

El mercado de fichajes se mueve en plena época del Mundial 2026. Mientras los ojos del planeta fútbol se fijan en la final entre Argentina y España, en la Liga de Primera se buscan los mejores refuerzos.

Por lo mismo, Deportes Limache sorprendió con la llegada de un refuerzo que destacó en Coquimbo Unido. Incluso fue llevado a Universidad Católica por su gran rendimiento.

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Sin embargo, no pudo afianzarse en los cruzados y volvió al puerto pirata. Está situación es la que enfrenta Dylan Escobar que en este 2026 ha sido suplente en gran parte de la campaña de los piratas con Hernán Caputto.

Ante está situación, el defensa de 25 años se sumó al “Tomate mecánico” para la segunda vuelta de la Liga de Primera donde buscarán volver a los triunfos como destacaron en el arranquen de temporada.

Dylan Escobar tiene todo listo para jugar en Deportes Limache

Incluso destacaron que ya se sumó a los entrenamientos bajo el mando de Victor Riveros, por lo que se espera la oficialización y que pueda sumar minutos ya para el próximo viernes 24 de julio cuando visite a Colo Colo en el Estadio Monumental.

¿Cuáles son los refuerzos de Deportes Limache?

Dylan Escobar se suma a la importante lista de refuerzos que contempla Deportes Limache para el segundo semestre. Además del defensa se consigna a Javier Rojas, Vicente Cártamo, Hugo Martínez, Tiago Galletto y Leo Valencia.