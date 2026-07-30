El portero Bicampeón de América indicó que los celestes hicieron una gran presentación ante Boca Juniors y que este es el camino para ganar títulos en Chile.

O’Higgins puso de rodillas a Boca Juniors. El elenco dirigido por Lucas Bovaglio superó a los xeneizes por 1-0 y estiró la definición a la tanda de penales. Desde los doce pasos, el cuadro trasandino sacó a relucir su jerarquía y se quedó con el triunfo está llave de playoffs para avanzar en Copa Sudamericana.

“Estuvimos a nada de ganar la serie. Me da una bronca enorme que esta historia no haya tenido un final feliz. Tuvimos al frente jugadores de selección y estuvimos ahí”, lamentó Bovaglio tras el pitazo final en el Estadio El Teniente.

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Lamentó que analizó Claudio Bravo en ESPN donde llamó a mirar el vaso medio lleno. Es que para el Bicampeón de América no todo fue tan terrible y recalcó que este es el camino que debe seguir O’Higgins para seguir agrandando su historia.

“Jugar contra Boca sabemos lo que significa. Siempre está llamado a ganar. Hicieron una buena presentación en Buenos Aires y en Rancagua, quedando eliminado por este factor de suerte… O’Higgins tiene muchas cosas positivas”, expresó el ex capitán de la Roja.

La predicción de Claudio Bravo sobre el futuro de O’Higgins

Pero Claudio Bravo fue más allá y destacó la labor de los celestes ante un gigante como Boca. “Es un equipo que llama la atención y que juega bien. Sus hinchas se quedaron hasta el final para aplaudirlos. Eso no pasa siempre”, recalcó el formado en Colo Colo.

Por lo mismo, les dejó una tarea importante para lo que viene a futuro. Es que recalcó que de seguir por está senda, todo apunta a que seguirán viviendo más alegrías que derrotas. Aunque será fundamental suplir las salidas de Francisco González y Martin Sarrafiore.

“Ahora no sirve nada si compites así en plano internacional, y en la competencia local no lo haces así. Pero compitiendo así, con este nivel de intensidad, y con este plantel, pueden ganar fácil un título”, sentenció.