Marco Medel recordó la fatidica tarde que protagonizó en el Lucio Fariña y que hasta el día de hoy lo persigue. “Pensé que era el tendón”, recordó.

El fútbol chileno guarda más de una historia a lo largo de su rica historia. Pero uno de los momentos que más se hizo viral tuvo relación con Marco Medel y la lesión que protagonizó a minutos de ingresar a la cancha por Santiago Wanderers.

La fatídica jugada se registró en el Clausura 2015, cuando el caturro recibió a Universidad de Concepción en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Momento que en Youtube supera las 340 mil reproducciones.

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Según mostraba el marcador del CDF -que ahora es TNT Sports– Medel ingresaba por Pablo Tamburrini al minuto 54 con 34 segundos. El motivo era lograr el triunfo en el sintético quillotano. Pero pasaron 13 segundos para que acusara una molestia física.

Tras un breve trote, acusó la lesión y pidió el cambio. Medel se tiró al suelo y finalmente en el 57:17 tuvo que ser retirado en camilla. “No me dejaba caminar bien decidí que me sacaran, ya que no podía continuar. Es primera vez que me pasa”, acusó posteriormente Medel.

Marco Medel recuerda grave lesión en Santiago Wanderers: se volvió viral

Pero más allá de las explicaciones de Medel, el momento se hizo viral. A tal punto que se transformó en uno de los récords más insólitos por su lesión a segundos de ingresar a la cancha. Incluso fue comparado con otros jugadores que protagonizaron lesiones similares.

Pero tras 11 años de lo ocurrido, Marco Medel decidió contar su verdad. “Yo venía con una tendinitis en el tendón de Aquiles. Tenía que hacerme tratamiento. En las mañanas era terrible”, comentó en conversación con José La Orga en su canal de Kick.



“Me inyectaron plaquetas el jueves y sábado teníamos que jugar. Yo nunca tiré al frente al profe, pero el profe me tiró al frente varias veces, me llevó citado“, contextualizó Medel sobre la lesión que poco sabían que padecía en se momento.

“El partido no estaba favorable. En el calentamiento les decía me duele. Luego entró y me desgarre el soleo. Sentí la corriente y pensé que era el tendón“, expresó el ex Colo Colo.

“Duré como siete segundos. Estoy para récord Guinness. Hasta el día de hoy me lo mandan. Me webean siempre jajá”, sentenció entre risas quien fuese campeón con Santiago Wanderers y la UC.