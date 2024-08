Un insólito momento se registró en el Brasileirao. Esto debido a la lesión que sufrió Juan Dinemmo en el reciente partido defendiendo la camiseta de Cruzeiro ante Inter de Porto Alegre.

La imagen del terror llegó en el minuto 24 cuando el delantero intentó reingresar a la cancha tras sufrir un duro choque con su rival Bruno Tabata. La imagen de la transmisión se quedó con el trasandino cuando intentó un pique corto para probar.

Fue en ese momento donde se tocó la rodilla y luego se llevó las manos a la cabeza haciendo notar que ya no podía continuar. Lo peor vino con los exámenes post partido. “Le diagnosticaron una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Se realizará tratamiento quirúrgico en los próximos días”, agregó Cruzeiro.

Por la magnitud de la lesión estará ocho meses sin poder jugar y además se perderá la Copa Sudamericana, que pelea su club tras dejar eliminado a Boca Juniors. En tanto, detallaron que la lesión se provocó por el choque inicial que protagonizó y no por su reingreso a la cancha.

La lesión de Marco Medel

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó impacto en los fanáticos por cómo se dio la jugada que terminó con Dinemmo fuera de la cancha.

Pero en chile, los seguidores de la Chilean Premier League de inmediato recordaron el momento que protagonizó Marco Medel. Es que en 2015 el volante, en ese momento de Santiago Wanderers, ingresó al minuto 54 por Pablo Tamburrini.

Sin embargo, al saltar a la cancha y dar un par de pasos sintió un fuerte dolor que lo sacó del partido. Lo que provocó su salida unos segundos más tarde.

“Ingresé y sentí como se dice un piedrazo. Fue súper doloroso. Y como no me dejaba caminar bien decidí que me sacaran, ya que no podía continuar. Pero gracias a Dios no fue algo tan grave dentro de todo”, expresó Medel en su momento y finalmente aclaró que solo sufrió un desgarro.