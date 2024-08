Luego de una polémica acción de Lucas Assadi llegó el 1-0 de los azules e Ivo Basay no escondió su descontento. ¡También hizo una acusación!

Ivo Basay terminó con sensaciones encontradas luego de que Deportes Copiapó sufriera una agónica derrota ante la U de Chile. Todo se resolvió muy cerca del pitazo final: el argentino Franco Calderón encontró una pelota tras la enésima tapada de Richard Leyton.

Con rabia y potencia, el “2” del Romántico Viajero desató el jolgorio en el Estadio Nacional. Justo una semana antes del Superclásico del fútbol chileno, el Bulla volvió a arrebatarle la cima de la tabla de posiciones a Coquimbo Unido. Todo eso a raíz del 1-0 ante el León de Atacama.

Aunque en el cuadro copiapino los ánimos quedaron caldeados. Sobre todo por una acción muy discutida que se dio poco antes del gol. Tras servir un saque de esquina, Marco Medel quedó nuevamente con la pelota a disposición. El zurdo intentó de nuevo un envío al área, aunque con su pierna derecha.

Pero la pelota se estrelló en Lucas Assadi. “Fue demasiado evidente la mano. Se le fue, obviamente. Le dije todo el tema. Obviamente se echa a perder un partido que habíamos soportado con todo a pesar de tener 10. Lo que más duele es llegar a esa circunstancia y que te hagan ese gol en los minutos finales”, aseguró el Hueso.

Ivo Basay felicita a Deportes Copiapó a pesar de la derrota frente a U de Chile

De todas maneras, la sensación del DT de Deportes Copiapó fue positiva más allá de la postrera derrota ante U de Chile. “Felicito a los jugadores por la actitud y todo el esfuerzo que hicieron”, expuso Ivo Basay, quien también repasó las dificultades que tuvieron para llegar a la capital.

“Tuvimos que tomar un bus de Copiapó a La Serena porque no hay salón cama. Y de ahí venir a Santiago. No son excusas, pero estas situaciones impiden el descanso como corresponde. No tuvimos apoyo para posponer el partido”, acusó el Hueso.

Además, lamentó la tarjeta roja que sacó del partido a Juan Jaime, el capitán del cuadro nortino. “Con estos equipos perder un jugador los espacios se hacen demasiado grandes, sobre todo en una cancha como la del Nacional. Pero habíamos soportado”, describió Basay, quien tuvo al portero Richard Leyton como la figura de su elenco.

“Estoy orgulloso del esfuerzo que hicieron: corrieron, lucharon y metieron después de todo lo vivido la noche anterior. Se jugaron por entero por la camiseta. Duele mucho lo que ocurrió al final”, manifestó Basay, a quien seguramente le dará muchas vueltas esa mano del “10” del Romántico Viajero.

Así quedó Deportes Copiapó en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Deportes Copiapó se ubica en el 12° lugar de la tabla en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 18 partidos disputados.

