El mejor equipo del fútbol chileno y por paliza es Coquimbo Unido, que este sábado se consolidó en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

El cuadro Pirata le ganó a un rival directo en la lucha por el título, porque venció por 1-0 a Audax Italiano en La Florida y se afianza en la cima.

Pese al enorme momento de Coquimbo, el entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdova, sorprendió al no citar al ningún jugador del puntero para los partidos ante Brasil y Uruguay por las Eliminatorias.

Cristián Zavala se lanza contra Nicolás Córdova

La decisión de Nico Córdova de no citar a ningún coquimbano cayó muy mal en el puerto y quien alzó la voz fue el delantero Cristián Zavala, quien mostró su enojo tras la victoria ante Audax, donde dio una asistencia.

“Trabajamos mucho. Trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros. Lo quería decir yo, no me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó, nos calentó que ninguno de nosotros, Galani, Salinas, que están viviendo un gran presente, no sean nominados“, dijo el ex Colo Colo.

“Veníamos con esa rabia y sabíamos que íbamos a ganar por eso. Lo sabíamos, te lo juro”, agregó tras la victoria ante Audax Italiano.

Coquimbo Unido sigue firme y antes del receso por la fecha FIFA jugará otro partido clave ante Huachipato en Talcahuano.