Zavala protagonista: la fórmula de Colo Colo para fichar a bastión de Coquimbo

Cristián Zavala tendrá un rol protagónico en el mercado de fichajes de Colo Colo y también en el de Coquimbo Unido. El Cacique puso sus ojos en el plantel del actual campeón del fútbol chileno. Además de mirar con atención la situación del lateral derecho Francisco Salinas, también observan a un argentino.

Se trata de Bruno Cabrera, defensor central de 28 años que lleva tres temporadas en el puerto Pirata. Y aunque al Eterno Campeón le hicieron saber el valor de la cláusula de salida, todo indica que es demasiado alta. Según DaleAlbo, ese monto asciende a 1,1 millones de dólares.

“Por Cabrera es mucha plata. Es más de un millón de dólares por el 100 por ciento del pase. Pero te paso a Zavala, que está avaluado en 400 mil“, explicó el periodista Marcelo Muñoz en el programa Pauta de Juego. Quiso entregar una fórmula para que la negociación fructifique bilateralmente.

Cristián Zavala Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Muñoz apuntó que “la negociación sería que renueve un año más en Colo Colo y enviarlo a préstamo”. Por el momento, el director técnico del actual campeón Hernán Caputto confirmó su interés en retener sí o sí a Zavala. Y también reveló que la intención del puentealtino es estirar su estadía en el Sánchez Rumoroso.

Críticas a Colo Colo por su actitud con Zavala y Coquimbo Unido

Colo Colo busca en Coquimbo Unido a Francisco Salinas, quien hizo un tándem muy dañino por el costado derecho con Cristián Zavala, que se sumó a mediados de campaña. Por esa razón, el periodista Marcelo Muñoz le lanzó una crítica a la plana mayor de los albos.

Aunque fue por un futbolista nada que ver. “Lo que tanto le molestó a con La Calera y Erick Wiemberg lo replica con Zavala. Te extiendo el contrato y te mando a préstamo, ese sería el modelo”, apuntó el comunicador en el citado programa. Se refería a esas continuas cesiones del zurdo valdiviano desde los Cementeros.

Erick Wiemberg lucha un balón con Cristián Zavala en un partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

El tiempo dirá en qué termina la historia, pero los caminos no parecen muy allanados para que Bruno Cabrera termine en Pedrero y simultáneamente, Zavala se quede en el puerto. Pero en el fútbol profesional, sobre todo en esta época, absolutamente todo es conversable.

