Universidad de Chile impactará en el mercado de fichajes de la temporada 2026, porque se ha confirmado el primer acuerdo para el regreso de Eduardo Vargas como refuerzo.

Así al menos lo destaca el diario La Tercera, quienes detallan que tras conversaciones hay luz verde para el arribo del goleador histórico del club, aunque falta por resolver un importante detalle.

“Es que tuvieron que pasar 14 años y dos intentos fallidos esta temporada para que Eduardo Vargas y la U volvieran a cruzar sus caminos. El delantero, que fue campeón con los azules de la Copa Sudamericana 2011, logró un acuerdo con los estudiantiles por los próximos dos años”, destacan.

Eso sí, dejan una interrogante por una aprobación que falta para poder presentarlo a los hinchas: “Sin embargo, su fichaje debe ser visado por el nuevo DT que asuma en lugar de Álvarez”.

Eduardo Vargas se volverá a vestir de la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

El nuevo DT de la U debe aprobar a Eduardo Vargas

Universidad de Chile comienza a dar los primeros pasos en el mercado de fichajes para la temporada 2026, esta vez con el nombre de Eduardo Vargas en prioridad para arribar al cuadro azul.

“Tras desvincularse de Audax Italiano luego de firmar por seis meses, Turboman quedó con el pase en su poder, por lo que pudo negociar como jugador libre con Manuel Mayo”, explican.

“Las conversaciones se dieron de manera rápida y efectiva. La U necesitaba fichar delanteros, tras las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra. A diferencia de lo que ocurrió a mediados de año, esta vez no hubo una oferta irrisoria por parte de los azules. Además, las exigencias del jugador fueron en línea de lo que le ofrecía el club”, detallan.

En ese sentido, se espera que en los próximos días la U pueda confirmar a su nuevo entrenador, además de asegurar la presencia en su plantel de Eduardo Vargas como refuerzo azul

