Universidad de Chile debe reforzar el ataque de cara al 2026 tras las salidas de Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, considerando además el caso especial de Lucas Di Yorio, quien por ahora vuelve a Athletico Paranaense luego de terminar su préstamo.

Así las cosas, vuelve a tomar fuerza la opción de Eduardo Vargas, quien deja Audax Italiano, equipo al que arribó a mediados de año, precisamente tras ver frustrado nuevamente su regreso al Chuncho, la vez que estuvo más cerca.

Sin embargo, los caminos se vuelven a acercar, más allá de que O’Higgins es el nuevo actor que podría diluir el reencuentro entre Universidad de Chile y Túrboman.

Un sueño y deuda común entre la U y Edu Vargas

En ESPN el periodista y relator, Ricardo Shannon, manifestó que “yo creo que ambas partes sueñan con esa posibilidad, si Eduardo Vargas fue demasiado importante para la U en la obtención de la Copa Sudamericana 2011. Para ambas partir es cumplir una deuda“.

Exigen a Vargas y la U pagar la deuda al hincha azul.

“En el caso de Vargas, termina formando por Audax Italiano porque siente que le faltaron el respeto, pero él siempre quiso ir a la U“, agregó.

Shannon argumenta que “en el caso de Universidad de Chile hay una parte importante que sí lo quería. Obviamente en ese momento los presupuestos no acompañaron, tampoco una ambición de ir a buscarlo. Y claro: la U ya tenía muchos delanteros“.

“Quizás la no clasificación en Copa Libertadores te achicó la billetera. Pero ahora, si uno ve el plantel de la U, si no salen más jugadores, donde se tiene que reforzar es en delantera. En los otros puestos tiene dos jugadores por posición . A la U no se le van muchos jugadores, sí delanteros. Ahí es donde tiene que empezar a mirar“, sentenció Ricardo Shannon.