La despedida de Walter Montillo dejó varios capítulos que llenaron el corazón de los hinchas de Universidad de Chile, donde incluso un miembro de la familia del jugador argentino cumplió uno de sus sueños.

Fue Valentino Montillo quien escribió en sus redes sociales luego de haber jugador en la cancha del Estadio Nacional, acompañado de todos los hinchas bullangueros.

“Un día que nunca voy a olvidar, gracias a toda la gente por el cariño y por hacer posible mi sueño, pisar el Estadio Nacional como jugador: nos volveremos a ver”, destacó.

Un mensaje que deja abierta una puerta a futuro, teniendo en cuenta que está dando sus primeros pasos como jugador y donde su padre ha dado luz verde para apoyarlo: ¿Se lo imaginan en la U?

Los mensajes de Valentino Montillo en sus redes sociales.

ver también Walter Montillo se acordó de Colo Colo en su despedida del fútbol con una fuerte canción

Valentino Montillo se apunta como jugador: ¿Refuerzo de U de Chile?

Valentino Montillo se ha comenzado a proyectar en el fútbol profesional, por lo mismo cumplió uno de sus sueños al jugar en la despedida de su padre y con los hinchas de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“No hay palabras que expresen lo acontecido hoy, cumplí el sueño de jugar con mi papá y con la camiseta azul. Noche mágica hoy en el Estadio Nacional, gracias a todos por hacer esto posible, esto no es un adiós, es un hasta pronto…”, comentó.

Algo que ya tiene la aprobación de Walter Montillo, quien si bien no lo quiere apurar, ya tiene claro que su hijo quiere seguir los pasos y se ilusionan con la U en algún momento.

Mira el mensaje de Valentino Montillo:

Publicidad