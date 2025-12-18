Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Aseguran que uno de los candidatos a DT en U de Chile trae amarrado un refuerzo extranjero

Martín Anselmi es uno de los grandes candidatos a la banca de la U, donde aseguran que traería a uno de sus regalones.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Lorenzo Faravelli siguió a Anselmi en Independiente del Valle y Cruz Azul.
© Getty ImagesLorenzo Faravelli siguió a Anselmi en Independiente del Valle y Cruz Azul.

Universidad de Chile sigue trabajando en el nombre de su próximo entrenador en el mercado de fichajes para la temporada 2026, luego de la salida anticipada del técnico Gustavo Álvarez.

Mientras trabajan en firmar una salida con el argentino, luego de frenar su contrato cuando le quedaba un vínculo por todo un año, se sigue negociando con entrenadores.

Si bien el gran candidato Renato Paiva apareció a un paso de la selección de Perú, hay un tema con el segundo de esa lista, el argentino Martín Anselmi que, ahora, corre con ventaja.

Esto, porque aseguran que el ex entrenador de Unión La Calera traería amarrado un nuevo refuerzo extranjero para la U, en un interesante nombre que ya pasó por el fútbol chileno: Lorenzo Faravelli.

Faravelli fue campeón con Anselmi de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

Faravelli fue campeón con Anselmi de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

U de Chile acusa el golpe con Renato Paiva: corre la lista de favoritos para ser entrenador

ver también

U de Chile acusa el golpe con Renato Paiva: corre la lista de favoritos para ser entrenador

¿Martín Anselmi se trae a Faravelli a la U?

Fue el diario El Mercurio quienes entregan detalles de la situación de Martín Anselmi con Universidad de Chile, con el pack de un refuerzo con el que podría llegar al Centro Deportivo Azul.

Publicidad

Se trata del argentino de 32 años Lorenzo Faravelli, quien ya tuvo pasos en el fútbol chileno en Unión Española, además que ha sido uno de los regalones en los equipos de Anselmi.

“Si Anselmi se transforma en entrenador de la U, uno de sus objetivos es Lorenzo Faravelli, volante al que dirigió en Independiente del Valle y Cruz Azul, y que en el Apertura 2013 y Clausura 2014 defendió la camiseta de Unión Española”, explicaron.

Una situación que debe ser analizada en Azul Azul, luego de que Anselmi quedó como uno de los grandes candidatos para asumir en la banca de la U, con el problema de Renato Paiva.

Publicidad
Lo habían desechado de la banca de la U de Chile, pero vuelve a ser candidato: “Me lo confirman…”

ver también

Lo habían desechado de la banca de la U de Chile, pero vuelve a ser candidato: “Me lo confirman…”

Lee también
Se despidió de Coquimbo y ahora quiere quedarse: "Ya hubo acercamientos"
Chile

Se despidió de Coquimbo y ahora quiere quedarse: "Ya hubo acercamientos"

Bichi Borghi le abre la puerta de salida a este jugador de Colo Colo
Colo Colo

Bichi Borghi le abre la puerta de salida a este jugador de Colo Colo

Le mandan un mensaje a Vidal: "Colo Colo no es una casa de beneficencia"
Colo Colo

Le mandan un mensaje a Vidal: "Colo Colo no es una casa de beneficencia"

La U se olvida de Paiva: la nueva lista de favoritos para ser DT
U de Chile

La U se olvida de Paiva: la nueva lista de favoritos para ser DT

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo