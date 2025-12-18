Universidad de Chile sigue trabajando en el nombre de su próximo entrenador en el mercado de fichajes para la temporada 2026, luego de la salida anticipada del técnico Gustavo Álvarez.

Mientras trabajan en firmar una salida con el argentino, luego de frenar su contrato cuando le quedaba un vínculo por todo un año, se sigue negociando con entrenadores.

Si bien el gran candidato Renato Paiva apareció a un paso de la selección de Perú, hay un tema con el segundo de esa lista, el argentino Martín Anselmi que, ahora, corre con ventaja.

Esto, porque aseguran que el ex entrenador de Unión La Calera traería amarrado un nuevo refuerzo extranjero para la U, en un interesante nombre que ya pasó por el fútbol chileno: Lorenzo Faravelli.

Faravelli fue campeón con Anselmi de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

ver también U de Chile acusa el golpe con Renato Paiva: corre la lista de favoritos para ser entrenador

¿Martín Anselmi se trae a Faravelli a la U?

Fue el diario El Mercurio quienes entregan detalles de la situación de Martín Anselmi con Universidad de Chile, con el pack de un refuerzo con el que podría llegar al Centro Deportivo Azul.

Publicidad

Publicidad

Se trata del argentino de 32 años Lorenzo Faravelli, quien ya tuvo pasos en el fútbol chileno en Unión Española, además que ha sido uno de los regalones en los equipos de Anselmi.

“Si Anselmi se transforma en entrenador de la U, uno de sus objetivos es Lorenzo Faravelli, volante al que dirigió en Independiente del Valle y Cruz Azul, y que en el Apertura 2013 y Clausura 2014 defendió la camiseta de Unión Española”, explicaron.

Una situación que debe ser analizada en Azul Azul, luego de que Anselmi quedó como uno de los grandes candidatos para asumir en la banca de la U, con el problema de Renato Paiva.

Publicidad

Publicidad