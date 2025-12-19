Pronósticos Tottenham vs Liverpool: una rivalidad creciente y tres puntos clave en juego

RedGol te indica los pronósticos deportivos destacados para apostar en Tottenham vs Liverpool en la jornada 17 de la Premier League.

Tottenham y Liverpool chocarán este sábado 20 de diciembre en el marco de la jornada 17 de la Premier League. Ambos conjuntos afrontan el compromiso con urgencias, ya que por ahora se encuentran fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales.

Los Spurs llegan golpeados tras una dura derrota por 3-0 frente a Nottingham Forest y aparecen en el undécimo lugar de la tabla con 22 unidades. En tanto, los Reds ocupan la séptima posición, con cuatro puntos más, y han dejado atrás su mala racha: acumulan cinco partidos consecutivos sin perder, incluyendo un triunfo importante ante Inter de Milán en la Champions League.

Con este contexto reciente sobre la mesa, y antes del inicio del encuentro, nuestro especialista te presenta los tres pronósticos más destacados para tengas en cuenta al momento de apostar.

Pronósticos para apostar en Tottenham vs Liverpool

Rango de goles: 2-3 2.10 notará o conseguirá una asistencia: Dominik Szoboszlai 2.50 Tiros de esquina de Tottenham: Más de 4.5 + Tiros de esquina de Liverpool: Menos de 7.5 2.00

Una tendencia para tener en cuenta: entre dos y tres goles

En cuatro de los últimos cinco encuentros de Tottenham, considerando Premier League y Champions League, se registraron entre dos y tres goles.

Esta misma tendencia se repitió en cinco de los ocho partidos más recientes de Liverpool, también tomando en cuenta ambas competencias.

Rango de goles: 2-3 – 2.10 en bet365

El húngaro está en racha

Dominik Szoboszlai se ha consolidado como una pieza clave en el once titular del Liverpool. El mediocampista es el segundo futbolista del equipo con mayor participación directa en goles durante la temporada, con un balance de cinco tantos y cinco asistencias en todas las competiciones.

Además, atraviesa un gran momento fuera de casa: se hizo presente en el marcador en los dos partidos más recientes como visitante. Anotó en el empate 3-3 ante Leeds y convirtió el único gol en la victoria frente al Inter de Milán.

Anotará o conseguirá una asistencia: Dominik Szoboszlai – 2.50 en bet365

Los córners de Tottenham y Liverpool

En siete de sus ocho partidos como local, los Spurs ejecutaron más de cuatro saques de esquina.

Por su parte, en siete de los ocho compromisos que disputaron como visitantes, los Reds registraron menos de ocho córners a favor.

Tiros de esquina de Tottenham: Más de 4.5 + Tiros de esquina de Liverpool: Menos de 7.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Tottenham vs Liverpool

Historial de Tottenham vs Liverpool: últimos partidos