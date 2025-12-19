Parece mentira que hasta antes de la serie con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el técnico argentino Néstor Gorosito era “casi Dios” en Alianza Lima, con una exitosa campaña internacional y en la pelea por el título en Perú.

Sin embargo, luego que los azules le eliminaran del certamen continental, con declaraciones muy polémicas contra los hinchas chilenos al recordar la barbarie de Avellaneda, todo se le vino abajo a “Pipo”, en un catastrófico cierre de 2025.

No sólo quedó afuera de la Sudamericana, pues Alianza Lima no logró meterse en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026, lo que provocó la salida de Gorosito de los “íntimos”, y un insólito descargo en contra de la U de Chile.

Gorosito culpa a la U de su mal 2025

En conversación con ESPN Argentina, el ex ’10’ de Universidad Católica aseguró que el Romántico Viajero le quitó la opción de asumir como entrenador de la selección de Perú, puesto donde uno de los candidatos es el actual DT azul Gustavo Álvarez.

“Si le ganábamos a la U, teníamos muchas posibilidades de ir a la Selección. Digo yo que teníamos muchas posibilidades. Renovamos en octubre y no alcanzamos a clasificar de manera directa a la fase de grupos”, expresó Gorosito.

En esa línea, “Pipo” agregó que “debido a eso habíamos renovado, así que rescindimos contrato y nos vinimos. (…) En líneas generales, internacionalmente hicimos una campaña con Alianza que hace 30-40 años no se hacía“.

Los números de “Pipo” en 2025

Entre la Liga 1 y torneos internacionales, Néstor Gorosito alcanzó con Alianza Lima un rendimiento del 58.79 por ciento, en base a 27 victorias, 16 empates y 12 derrotas.

Así le fue a Alianza Lima en el tramo final del año

