Universidad de Chile vive de dulce y agraz. Lo mejor está en la Copa Sudamericana, donde el equipo de Gustavo Álvarez consiguió pasar a las semifinales del torneo. En el plano local, no obstante, las cosas no pintan muy bien tras el empate ante Deportes La Serena.

Quedémonos un rato con el lado positivo. La U venció a Alianza Lima y ahora espera enfrentarse a Lanús, en octubre. En una campaña compleja, el cuadro azul ha hecho frente a las adversidades y ha conseguido volver a los lugares de prestigio del fútbol continental.

No fue fácil. Hubo un momento de terror en Avellaneda, una visita desagradable a Lima y, por último, un partido sin público de local, ante Alianza. Con toda la adversidad, parecía complejo. Pero se hizo. Y hubo uno que no lo soportó…

Explican el llanto de Gorosito

Lo vivido en Avellaneda fue verdaderamente algo terrible. Escenas que no se quieren volver a ver en un estadio de fútbol y que deberían ser juzgadas transversalmente. Pero, no faltan algunos que la utilizan a modo de argumento o de burla. Es el caso de Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, que dijo que a la U mostró “el culo en Argentina”.

Juan Cristóbal Guarello, fiel a su estilo, descifró la pachotada del Pipo Gorosito y aseguró que no fue una salida de libreto o una tontera al aire nada más. En La Hora de King Kong reveló las razones detrás de los dichos del DT de Alianza Lima.

“Lo que yo sé es que al doctor Cheyre, que es de la Conmebol, le pegaron dos patadas en la raj… en el camarín, a la maleta, los peruanos”, enfatizó JCG, quien dijo que por eso Gorosito salió con su voladero de luces.

“Después el lloriqueo de Gorosito es porque esto va en el informe, era para empatar. Va a estar en el informe lo de las patadas a Cheyre, así que cuidado”, cerró el periodista.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.

