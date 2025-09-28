Cuando todos pensaban que sería un rival accesible, Nueva Zelanda resultó ser dificilísimo. El elenco oceánico le hizo un buen partido a Selección Chilena en el Mundial Sub-20, aunque el equipo de Nicolás Córdova terminó sacándolo adelante.

Fue un gol tardío el que le dio los tres puntos al elenco de Nicolás Córdova. Ian Garguez se encargó de poner la cifra definitiva, aunque no se logró sino por medio de errores defensivos del elenco kiwi.

Pero, hubo otro héroe que no marcó goles. Se trata del portero de la Sub-20, Sebastián Mella, quien evitó en varias ocasiones el gol neozelandés. La única forma en que no dejó su valla invicta fue el penal cobrado por gol a los 84′.

Le ponen nota a Mella y lo envían a la U

En el post partido que hizo el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, se analizaron uno a uno los desempeños de los jugadores de La Rojita. Fue el Toby vega el encargado de ponerles nota, siendo, precisamente, Sebastián Mella el primero en ser evaluado.

“Puede ir a la U este. Es de Huachipato, pero puede pasar a la U”, tiró Toby Vega, mientras aparecía la nota de Mella. Si bien esto provocó algunas risas en el panel, también algunos se lo tomaron en serio. Johnny Herrera le respondió: “Somos socios”.

“Por cómo se dio el partido, le pongo un seis a Sebastián Mella. En la doble tapada debió quedarse con la pelota, pudo ser gol después“, dijo Vega, ante el reclamo de Manuel De Tezanos, que aseguraba que la nota debía ser más alta.

