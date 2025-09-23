No alcanzó. La Selección Chilena tenía una buena oportunidad de volver a un Mundial, con 48 equipos participando de la cita mundialista. Pero, ni siquiera con el número aumentado, La Roja pudo. Peor que eso, quedó última de las Eliminatorias Sudamericanas.

La renovación sigue esperando y nadie parece poder sacar al equipo nacional de su estado de decadencia. Menos se ha dado con la fórmula que permita creer en una clasificación al próximo Mundial. Pero, hay veces que los factores externos soplan a favor.

En este caso, se trata de una determinación que podría tomar la FIFA y que tiene relación con una petición proveniente de la Conmebol, precisamente. ¿Vamos a ir al próximo Mundial? Cada vez parece más que sí.

ver también Se probó en el Barcelona, encandiló a Felicevich y lo apodan el “Lamine Yamal chileno”

¿Qué busca la Conmebol?

Fue el propio Alejandro Domínguez, el mandamás de la Conmebol, el que tiró la primera señal de algo revolucionario. “Vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. Quédense cerca, porque dentro de pocos vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo. Les quiero mucho”, señaló desde Nueva York, tal como replicó Olé.

Puede asimilarse a una utopía, pero todo parecer avanzar a su favor. Conmebol cuenta con varias voces a favor para poder obtener un Mundial 2030 de 64 equipos participantes.

Apoyo a la noción hay desde Gianni Infantino, capo de FIFA, a Javier Milei, Santiago Peña y Yamandu Orsi, los presidente de cada país sudamericano que recibirá el torneo.

Publicidad

Publicidad

Chile empató sin goles ante Uruguay en su último duelo | Photosport

¿Cómo se jugaría este Mundial?

Se trataría de un Mundial con 16 grupos de cuatro equipos, desde los que clasificarían dos a la siguiente fase. De esta forma, la primera fase eliminatorias sería con 32 equipos, igual que en el Mundial 2026. ¡Hay esperanza, chilenos!