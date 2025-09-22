Se viene un Mundial Sub-20 sumamente interesante. Chile cuenta con un grupo accesible, como buen organizador de la cita planetaria, que tendrá lugar en las cuatro sedes escogidas para la ocasión: Santiago, Valparaíso, Talca y Rancagua.

En ese sentido, son varias las figuras chilenas que esperan que este trascendental torneo sea una especie de trampolín que los ponga en la mira de equipos de renombre. Uno de ellos es el que suele tener la responsabilidad de los goles: Juan Francisco Rossel.

El delantero de la Universidad Católica viene teniendo un buen desempeño en la Selección Chilena comandada por Nicolás Córdova. De hecho, fue el máximo artillero de La Roja Sub-20 en el Sudamericano jugado en Venezuela, a inicios de este 2025, con cinco goles.

ver también Respaldan decisión de Córdova de bajar a crack de Colo Colo del Mundial: “No mostró cositas distintas”

Historia ligada a Ecuador

De padre chileno y madre ecuatoriana, Juan Francisco Rossel bien pudo vestir la camiseta de los de la mitad del mundo. De hecho, cuando era pequeño se probó en el Barcelona de Guayaquil, donde quedaron maravillados con su juego. Sin embargo, tal como confesó su propia madre, la familia decidió emprender el regreso a Santiago, donde vivían.

Cuando puso su nombre en su primer contrato con Universidad Católica, en 2022, Juan Francisco Rossel ya había puesto su firma sobre otro papel legal. Se trata de aquel que había hecho con Vibra, de Fernando Felicevich, quien al ver al delantero se sorprendió por sus cualidades.

Y fue creciendo. Con el tiempo, se le fueron dando las chances y, pese a un llamado desde la Sub-20 de Ecuador, Juan Francisco Rossel decidió representar a Chile, siendo una de las promesas de cara al Mundial.

Publicidad

Publicidad

Juan Francisco Rossel bien pudo jugar por Ecuador | Photosport

El Lamine Yamal chileno

Como en todo ascenso futbolístico, las comparaciones no se hicieron esperar. Desde Ecuador primero lo llamaron el “Rashford ecuatoriano”, asegurando que, incluso, tenía “algunas cositas de Iván Kaviedes”, tal como señaló el portal El Futbolero de aquel país.

Sin embargo, el nombre que más pegó, y por el que lo reconocen aún en la actualidad, es el del “Lamine Yamal chileno”. Desde medios como El País de España o El Universo de Ecuador, ya han replicado ese mote.

Publicidad

Publicidad