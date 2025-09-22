Se viene, se aproxima. El Mundial Sub-20 está a la vuelta de la esquina y se juega en nuestro país, donde la Selección Chilena intentará dejar bien parado el nombre de la localía.

En ese sentido, La Roja Sub-20 juega sus últimos partidos de preparación, de cara al Mundial. Esta vez, en un amistoso a puertas cerradas, el elenco dirigido por Nicolás Córdova empató ante Nigeria, 1-1.

El cuadro chileno consiguió el gol de la igualdad por medio de Felipe Faúndez y, de esta forma, terminó su último partido de preparación. Lo que llama la atención es que haya sido un evento totalmente privado.

Juan Cristóbal Guarello critica la decisión de la ANFP

Crítico, como de costumbre, el seguidor número uno de RedGol, Juan Cristóbal Guarello, lanzó duras críticas contra la organización del último amistoso de Chile Sub-20. Esto, porque, pese a la importancia del evento mundialista, Pablo Milad decidió que el duelo se llevara a cabo sin siquiera transmisión televisiva. La medida tendría que ver con un tema económico.

“Si este es el ‘gran legado de Milad’, su fiesta de quince, ¿cómo no es capaz de hacer un amistoso con público y televisión? ¿En qué año vivimos? ¿En 1956? Es increíble“, empezó diciendo JCG en La Hora de King Kong.

“Están en pelota, no tienen plata, bueno. Pero, ¿cómo no vas a tener capacidad de gestión para hacer un partido amistoso? Entonces, después nos terminamos burlando de la ANFP, porque no nos reímos. Es la careta del payaso, una risa impostada, pero no es gracioso lo que pasa. Es absurdo, ridículo, es farsesco, es una payasada, pero no es gracioso“, sentenció el comunicador.

“Al final, en la ANFP, los payasos no hacen reír. Es un circo con payasos que dan pena. Son payasos patéticos“, remató el conductor de La Hora de King Kong, pegándole duro a Milad y sus colaboradores en el ente rector del fútbol chileno.

Milad ya fracasó trayendo a Gareca. ¿Cómo será el tema del Mundial? | Photosport

¿Cuándo debuta la Selección Chilena Sub-20 en el Mundial?

Será este viernes 27 de septiembre cuando La Rojita deje todo en la cancha ante Nueva Zelanda. El partido está programado para las 20.00 horas de aquel día.

