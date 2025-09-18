Es tendencia:
Lo desecharon de la Unión Española, fue elegido uno de los mejores del planeta y jugará el Mundial por Chile

Se acerca la fecha de la inauguración del Mundial Sub-20 en nuestro país. El 27 de septiembre, la Rojita emprenderá rumbo en el certamen.

Por Jose Arias

Es una de las promesas en el próximo Mundial Sub-20.

Se viene el Mundial Sub-20 y Chile ya tiene todo armado para ser un buen anfitrión. En ese sentido, Nicolás Córdova lanzó la lista de los jugadores definitivos que jugarán la cita planetaria, dejando fuera a nombres como Iván Román y Damián Pizarro.

Sin embargo, hay otros que tendrán una gran posibilidad. Es el caso de Ian Garguez, lateral derecho de Palestino, que fue incluido como uno de los fijos en el planteamiento de Nico Córdova.

Con apenas 20 años, el oriundo de Colina tendrá una gran posibilidad en el Mundial Sub-20. No solamente porque este tipo de torneos son una gran vitrina internacional, sino porque hay muchas esperanzas puestas en él.

Desechado por Jaime Carreño

No ha sido fácil destacar para Ian Garguez. Si bien su flexibilidad de posiciones lo hace un jugador destacable de por sí (puede jugar por la izquierda, por la derecha e, incluso, como defensa central), ha tenido que vivir con el rechazo.

Viene de las inferiores de Palestino, pero no fue ese siempre su lugar en el mundo. De hecho, sus primeros pasos los dio en otro de los elencos de colonia, Unión Española, desde donde salió por decisión de uno de los formadores.

Venía de Unión Española, pero de ahí lo echaron porque el director técnico Jaime Carreño lo sacó“, sentenció, en entrevista con AS, su padre, quien agradeció la disposición del Tino de recibirlo.

Ian Garguez es una de las promesas del Mundial Sub- 20

Ian Garguez es una de las promesas del Mundial Sub- 20 | Photosport

Uno de los mejores del mundo

Pero las malas noticias para Ian Garguez parecen haber desaparecido. El jugador pasa por un buen momento en el cuadro árabe y, además, es uno de los futbolistas chilenos sobre los que estarán los ojos de todos.

Esto, considerando que Garguez fue posicionado como uno de los mejores futbolistas Sub-20 del mundo, según una lista confeccionada por el observatorio internacional de fútbol CIES.

Ubicado en el lugar 16 de los mejores laterales derechos del mundo en la categoría Sub-21, el jugador del Tino tiene mucho que ganar en la próxima cita mundialista.

