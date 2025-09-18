Es una de las sorpresas de la nómina definitiva de la Selección Chilena Sub-20 para el Mundial. Iván Román no está entre los elegidos por Nicolás Córdova, pese a ser uno de los jugadores con mayor proyección en el fútbol chileno.

De hecho, Iván Román fue una de las apuestas del propio Córdova en la adulta. El actual defensa central del Atlético Mineiro fue titular y jugó los noventa minutos en la derrota por 3-0 ante Brasil en el Maracaná.

Entonces, ¿por qué si está jugando en la Adulta, no juega en la Sub-20? Una pregunta que podría desvelar una falta de coherencia, pero que demuestra ciertas decisiones y consecuencias.

¿Por qué Iván Román no está en la nómina para el Mundial Sub-20?

Para empezar a esbozar una respuesta a la interrogante sobre la ausencia de Iván Román en el Mundial Sub-20, hay que remitirse a dos factores: primero, lo ocurrido el 25 de febrero de este año; y, luego, la decisión del club encabezado por Jorge Sampaoli.

Vamos por parte. La presencia de Iván Román pendía de un hilo debido a la tarjeta roja recibida en el último partido del Sudamericano Sub-20, ante Brasil. En aquel encuentro, el defensor chileno recibió una segunda amarilla y se fue despotricando contra los jueces del encuentro. “Son terrible cagones”, se alcanzó a oír en la transmisión oficial, ante lo cual decidieron castigarlo por tres fechas.

Esto quiere decir que Iván Román ya tenía que remar contra la idea de que no estaría en la fase de grupos, donde Chile enfrentará a Egipto, Japón y Nueva Zelanda.

Iván Román es la figura de las juveniles | Photosport

El otro por qué de la ausencia de Iván Román

Pero, además de la tarjeta roja, hay otro hecho que dejó a Iván Román fuera de la citación y tiene que ver con su equipo. Resulta que el Atlético Mineiro había accedido a prestar al central, pero de repente todo se derrumbó.

Finalmente, el equipo que ahora dirige Jorge Sampaoli decidió no ceder al chileno, lo mismo que hizo Le Havre con Damián Pizarro, y esa sería la razón fundamental de su ausencia en la nómina definitiva de Nicolás Córdova. Había que remar contra dos corrientes en contra.

