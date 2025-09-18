Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

Su carácter y Jorge Sampaoli lo dejaron fuera: las razones de por qué no va al Mundial la figura de la Selección Chilena Sub-20

Es una de las figuras juveniles más prometedoras del fútbol chileno. Sin embargo, no figura en la nómina final de Nicolás Córdova.

Por Jose Arias

Estuvo presente los noventa minutos del pleito ante Brasil.
© Getty ImagesEstuvo presente los noventa minutos del pleito ante Brasil.

Es una de las sorpresas de la nómina definitiva de la Selección Chilena Sub-20 para el Mundial. Iván Román no está entre los elegidos por Nicolás Córdova, pese a ser uno de los jugadores con mayor proyección en el fútbol chileno.

De hecho, Iván Román fue una de las apuestas del propio Córdova en la adulta. El actual defensa central del Atlético Mineiro fue titular y jugó los noventa minutos en la derrota por 3-0 ante Brasil en el Maracaná.

Entonces, ¿por qué si está jugando en la Adulta, no juega en la Sub-20? Una pregunta que podría desvelar una falta de coherencia, pero que demuestra ciertas decisiones y consecuencias.

Sin Damián Pizarro ni Iván Román: La nómina final de Chile para el Mundial Sub 20

ver también

Sin Damián Pizarro ni Iván Román: La nómina final de Chile para el Mundial Sub 20

¿Por qué Iván Román no está en la nómina para el Mundial Sub-20?

Para empezar a esbozar una respuesta a la interrogante sobre la ausencia de Iván Román en el Mundial Sub-20, hay que remitirse a dos factores: primero, lo ocurrido el 25 de febrero de este año; y, luego, la decisión del club encabezado por Jorge Sampaoli.

Vamos por parte. La presencia de Iván Román pendía de un hilo debido a la tarjeta roja recibida en el último partido del Sudamericano Sub-20, ante Brasil. En aquel encuentro, el defensor chileno recibió una segunda amarilla y se fue despotricando contra los jueces del encuentro. “Son terrible cagones”, se alcanzó a oír en la transmisión oficial, ante lo cual decidieron castigarlo por tres fechas.

Esto quiere decir que Iván Román ya tenía que remar contra la idea de que no estaría en la fase de grupos, donde Chile enfrentará a Egipto, Japón y Nueva Zelanda.

Publicidad
Iván Román es la figura de las juveniles | Photosport

Iván Román es la figura de las juveniles | Photosport

El otro por qué de la ausencia de Iván Román

Pero, además de la tarjeta roja, hay otro hecho que dejó a Iván Román fuera de la citación y tiene que ver con su equipo. Resulta que el Atlético Mineiro había accedido a prestar al central, pero de repente todo se derrumbó.

Finalmente, el equipo que ahora dirige Jorge Sampaoli decidió no ceder al chileno, lo mismo que hizo Le Havre con Damián Pizarro, y esa sería la razón fundamental de su ausencia en la nómina definitiva de Nicolás Córdova. Había que remar contra dos corrientes en contra.

Publicidad
Chile es el segundo peor equipo de Sudamérica en ranking FIFA post Eliminatorias

ver también

Chile es el segundo peor equipo de Sudamérica en ranking FIFA post Eliminatorias

Lee también
Filtran los motivos de la ausencia de Iván Román en nómina de la Roja
Selección Chilena

Filtran los motivos de la ausencia de Iván Román en nómina de la Roja

Román, Pizarro y otros cracks: los ausentes de Chile en la nómina final
Selección Chilena

Román, Pizarro y otros cracks: los ausentes de Chile en la nómina final

Muchas sorpresas: Nómina final de La Roja para el Mundial Sub 20
Selección Chilena

Muchas sorpresas: Nómina final de La Roja para el Mundial Sub 20

Formación confirmada: el once tiki tiki titular de la U contra Alianza
U de Chile

Formación confirmada: el once tiki tiki titular de la U contra Alianza

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo