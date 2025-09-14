Lo que vive Independiente de Avellaneda en Argentina es realmente una tragedia. No solamente por la eliminación por secretaría en la Copa Sudamericana, sino que también por el paupérrimo desempeño en el torneo local.

De hecho, el Rojo no pelea el descenso por su desempeño en la primera parte de la temporada, pero en este segundo semestre todo ha sido catastrófico. Tanto así que el propio Julio Vaccari, técnico que dirigía al cuadro de Avellaneda, decidió renunciar.

A esto se suma el bajo nivel mostrado por los chilenos del equipo. Son cuatro y tres de ellos juegan de manera regular. Lautaro Millán no hace diferencias, Luciano Cabral en descenso y Felipe Loyola irreconocible.

En Argentina se aburren de Felipe Loyola

Ya en la Selección Chilena no estuvo en su mejor nivel. Felipe Loyola vive un presente complejo, tras sufrir un “esguince acromio clavicular grado 1 en el hombro derecho”. Ahora, la lluvia de críticas le cae en su propio club.

En Independiente no quieren saber nada con el chileno. Según el sitio partidario “De la cuna al infierno”, Pipe ha tenido un irreconocible desempeño este último tiempo. “Rendimientos individuales que antes se mostraban sobresaliente, están en un nivel paupérrimo, como es el caso de Felipe Loyola“, enfatizaron.

Fue tan bajo el nivel del ex Huachipato que, una vez terminado el primer tiempo, el técnico decidió sacarlo de la cancha, poniendo, en su lugar a Luciano Cabral, quien tampoco tuvo el desempeño esperado.

Felipe Loyola había tenido buenos partidos en la Sudamericana | Getty Images

¿Cuáles son los números de Felipe Loyola en este segundo semestre del torneo argentino?