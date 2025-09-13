Parece verdaderamente un guion de película. Lo que sucedió la noche del 20 de agosto en Avellaneda todavía queda en la mente de muchos. Una masacre salvaje que terminó en varios heridos, pero, por suerte, sin fallecidos por lamentar. Hubo incluso hinchas de la U de Chile que cayeron al vacío.

La determinación de la Conmebol siguió a ese episodio. Finalmente, Universidad de Chile jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ante Alianza Lima, mientras que Independiente quedó fuera del certamen continental.

A esas malas noticias para Independiente de Avellaneda, ahora se suma la renuncia de su técnico. Julio Vaccari dejó la banca del Rojo, tras sumar nueve partidos seguidos sin conocer de victorias. Y eso sin sumar el duelo jugado hasta la mitad con la U. Llueven las malas noticias en Avellaneda y la cosa parece tormentosa, incluso.

ver también Claudio Borghi habla de su relación con Fernando Felicevich: “Sería millonario…”

¿Quién será el próximo DT de Independiente de Avellaneda?

Puede caer como anillo al dedo la pregunta sobre quién será el próximo técnico de Independiente. No únicamente por lo sucedido con la U, sino que, también, porque son cuatro los chilenos que visten la del Rojo: Felipe Loyola, Pablo Galdames, Lautaro Millán y Luciano Cabral.

Y, como si se tratara de una telenovela, el nombre que empieza a sonar en Avellaneda también tiene una conexión con nuestro país. No sólo eso, sino que tiene una relación estrecha con Colo Colo, el archirrival de la Universidad de Chile.

Gustavo Quinteros en sus tiempos mozos en Colo Colo | Photosport

Publicidad

Publicidad

Se trata de Gustavo Quinteros, ex técnico de Colo Colo que fue campeón con el Cacique en 2023. Según el periodista Esteban Edul, el técnico argentino ocupa la primera posición entre las opciones que se barajan en Independiente. “Es el DT que irán a buscar”, resaltó.

Tweet placeholder

¿Cuál de los chilenos de Independiente es el que más ha jugado esta temporada?

Entre los cuatro chilenos, el que más minutos ha sumado es Felipe Loyola. El volante lleva 2.906 minutos de juego, contra 2.208 que ha sumado Luciano Cabral, el que lo sigue. Lautaro Millán tiene 1.280 y Pablo Galdames ha estado en cancha durante 991 minutos.

Publicidad

Publicidad