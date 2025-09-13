Mucho hablamos del recambio en la Selección Chilena y de la importancia de los nuevos nombres que se puedan ir añadiendo al Equipo de Todos. Sin embargo, tras sus serios problemas de violencia con su ex pareja, Jordhy Thompson parece no haber vuelto más al radar de La Roja.

Y eso que el ex Colo Colo lo está haciendo bastante bien en el Orenburg de Rusia. De hecho, este sábado, Jordhy Thompson volvió a anotar y ya son tres partidos consecutivos en los que el chileno se hace presente en el marcador.

Pese a su tanto, su equipo no pudo superar FC Pari Nizhniy Novgorod y terminó cayendo por 3-1. De hecho, el gol del chileno vino cuando el cuadro contrario ya se había puesto arriba en el marcador.

Un nuevo gol y un recadito a la Selección

Era un partido muy importante para el Orenburg. Peleando por no irse a la B de Rusia, el cuadro de Jordhy Thompson enfrentaba a un complicado Pari Nizhniy Novgorod, que, no obstante, estaba en puestos de descenso.

Jordhy Thompson anotó el gol del empate transitorio del equipo visitante, por medio del cobro de un penal (45+1′). De esta manera, el ex Colo Colo ya suma cuatro goles en sus últimos tres duelos.

Jordhy Thompson se reencuentra con los goles en Rusia.

De hecho, actualmente Jordhy Thompson es el goleador de su escuadra con cuatro anotaciones. Anotó un gol y dio una habilitación en el duelo anterior, ante el Rubin Kazan (2-2) y, además, anotó dos frente al Akhmat Grozny (2-2) en el duelo previo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jordhy Thompson con el Orenburg?

Una travesía ha tenido el ex Colo Colo en Rusia. Tras su arribo a mitad del 2024, al chileno aún le queda tiempo en tierras de Vladimir Putin, ya que tiene contrato hasta mitad de 2027.

