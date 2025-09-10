Fin de las Eliminatorias y las esperanzas. La Selección Chilena ya no tenía nada que hacer rumbo al Mundial 2026, pero, en paralelo, otros dos países luchaban por meter a sus combinados nacionales en la pelea.

Es el caso de Venezuela y Bolivia, dos países que llegaban con las oportunidad de colarse en el repechaje e intentar sacar pasajes para la cita planetaria en Norteamérica.

Pero, no era pan comido. Mientras los altiplánicos tenían que vencer a Brasil, la Vinotinto se jugaba la vida ante Colombia. Ambos en casa, los dos con duelos complicados. Claro que la altura era una llave de seguridad especial.

¿Justificado? El odio contra Yefferson Soteldo

Finalmente, Bolivia se impuso por la mínima ante Brasil y Venezuela sufrió en la guerra de goles con resultado tenístico, ante los cafeteros. Los altiplánicos se meten, de esta manera, en el repechaje.

Y hubo uno que se ganó especialmente el odio tras esta situación. Se trata de Yeferson Soteldo, ex jugador de la Universidad de Chile que tuvo comportamientos de desprecio a su ex club, una vez que lo dejó en el pasado. Es por eso que varios comenzaron a cimentar un odio hacia su persona.

A eso se sumaron algunos lujos particulares, sobre todo frente a Gary Medel, cuando defendía los colores del Santos en la Serie A brasileña. Y qué decir del odio que genera entre los argentinos, por un fuerte cruce que tuvo con Lionel Messi y sus posteriores declaraciones cizañeras.

Ahora, fuera del Mundial nuevamente con la Vinotinto, los cibernautas se vengaron a su manera del Pablo Marmol llanero. El día después de la eliminación, su Instagram se llenó de mensajes en su contra, pagando cierto karma por su actitud altanera y egocéntrica.

el karma cae sobre Yeferson Soteldo | Getty Images

¿Qué le escribieron a Yeferson Soteldo en su Instagram?

Los mensajes son variados, pero muchos de ellos tienen relación con el menosprecio mostrado por el venezolano en contra de su ex equipo, la Universidad de Chile. A ello se agregan otras salidas con desagradecimientos, de otros clubes a lo largo de su carrera.

