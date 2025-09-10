Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

Me entró algo al ojo: El momento más tierno de todas las Eliminatorias

Ocurrieron muchas cosas a lo largo de estos dos años de Eliminatorias. Sin embargo, lo ocurrido ayer se robó la película.

Por Jose Arias

El momento más tierno se vivió en Ecuador.
© CapturaEl momento más tierno se vivió en Ecuador.

Las Eliminatorias llegaron a su fin. Ya están definidos los equipos clasificados al próximo Mundial y los que irán al repechaje por un lugar en la contienda planetaria. La Selección Chilena tendrá que esperar al próximo proceso para volver a ilusionarse.

Hay quienes están en las antípodas de esa situación. En el extremo, Argentina, equipo que clasificó ya hace rato al Mundial y que llegó a esta última fecha con el relajo de la tarea cumplida. Y se vio sorprendido por Ecuador.

El elenco de Sebastián Beccacece consiguió un importante hito, al vencer a los campeones del mundo en Guayaquil, gracias a un gol del incombustible Enner Valencia, sobre el final del primer tiempo.

Impidió que Lucas Assadi saliera de la U de Chile y es la carta bajo la manga de Marcelo Bielsa

ver también

Impidió que Lucas Assadi saliera de la U de Chile y es la carta bajo la manga de Marcelo Bielsa

Épica entrada en el partido

Sin embargo, el momento que se robó las miradas en el encuentro entre los de la mitad del mundo y los trasandinos no tuvo que ver con Enner Valencia. De hecho, tampoco tuvo como único protagonista a un jugador.

Se trata de la entrada de la mamá de Moisés Caicedo en el inicio del pleito. La mujer tuvo el lujo de llevar el balón al árbitro y fue aplaudida por todo el estadio, mientras se retiraba.

Enner Valencia anotó el único tanto del partido | Getty Images

Enner Valencia anotó el único tanto del partido | Getty Images

Publicidad

Moisés Caicedo, emocionado, corrió a abrazarla y se generó uno de los momentos más tiernos de la fecha de Eliminatorias. Más lindo aún fue el aditivo de ganarle después a los campeones del mundo.

Tweet placeholder

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias?

Publicidad
No como Alexis Sánchez: El Niño Maravilla que jugó en la U de Chile y que se puede meter en el Mundial

ver también

No como Alexis Sánchez: El Niño Maravilla que jugó en la U de Chile y que se puede meter en el Mundial

Lee también
Aún lloran las finales perdidas: prensa argentina se burla de Chile
Selección Chilena

Aún lloran las finales perdidas: prensa argentina se burla de Chile

Con siete campeones del mundo: La formación de Argentina ante Chile
Selección Chilena

Con siete campeones del mundo: La formación de Argentina ante Chile

"Les hacemos un Pato Yáñez": Aldo exige triunfo ante Argentina
Selección Chilena

"Les hacemos un Pato Yáñez": Aldo exige triunfo ante Argentina

Claudio Bravo escoge al nuevo entrenador de la selección chilena
Selección Chilena

Claudio Bravo escoge al nuevo entrenador de la selección chilena

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo