La Selección Chilena no se juega una clasificación, ni nada, ante Uruguay. Sin embargo, hay una dosis de amor propio y de esperanzas de futuro que hacen que los dirigidos por Nicolás Córdova quieran terminar bien estas Eliminatorias.

Ha sido un largo trayecto y pocos los frutos. Esta es la oportunidad de los seleccionados nacionales de empezar a dar ciertos atisbos de renovación, para así comenzar a dejar en los libros de glorias a la Generación Dorada y no volver a recurrir a ella.

La pregunta que sobrevuela, no obstante, la cabeza de todo el mundo es sobre la continuidad de Nicolás Córdova. El DT chileno está de interino actualmente, pero de obtener buenos resultados, podría llegar a agarrar el puesto de forma definitiva.

Le preguntamos: la IA habla de la continuidad de Nicolás Córdova

Fuimos a hacer las tareas. Para eso, consultamos a una voz aparentemente imparcial. Se trata de la Inteligencia Artificial, más específicamente de Copilot de Microsoft, a la que le preguntamos: “¿Crees que finalmente la ANFP se decidirá por Nicolás Córdova como técnico definitivo de Chile tras pensarlo detenidamente?“.

Su respuesta fue titubeante. “La ANFP no tomará una decisión apresurada ni basada en resultados puntuales. Evaluará con detenimiento el perfil ideal para liderar el ciclo 2026–2030 y decidirá a fin de año si Nicolás Córdova, con su experiencia en juveniles, encaja como opción permanente”, señaló.

“Por lo tanto, es muy poco probable que la ANFP confirme a Nicolás Córdova como director técnico permanente inmediatamente después del duelo con Uruguay”, agregó.

“Eso sí, la Federación ha señalado que evaluará con calma el proceso y tomará una decisión definitiva a inicios de 2026, por lo que Córdova continuará como interino más allá del martes“, cerró, asegurando que el actual DT chileno dirigirá en los partidos amistosos ante Rusia y Perú.

¿Cuándo juega Chile ante Uruguay por Eliminatorias?

La Selección Chilena jugará ante su símil de Uruguay este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas, en el Estadio Nacional. Es el último partido rumbo al Mundial de 2026.

