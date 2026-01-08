La FIFA sigue mirando al futuro y esta semana dio a conocer una de sus grandes apuestas de cara a la Copa Mundial de 2026. Se trata de Football AI Pro, una nueva herramienta de inteligencia artificial que estará disponible para todos los equipos que participen en el torneo.

El anuncio se realizó durante el evento Lenovo Tech World CES 2026, en la ciudad de Las Vegas, y contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al CEO de Lenovo, Yuanqing Yang. El proyecto nace de la alianza entre ambas instituciones y busca cambiar la forma en que se analiza el fútbol a nivel mundial.

¿Cómo funcionará Football AI Pro?

Esta plataforma funcionará como un asistente de apoyo para entrenadores, jugadores y cuerpos técnicos, entregando información clave sobre partidos, rivales y rendimiento, todo basado en datos recopilados por la FIFA a lo largo de los años.

Desde el organismo rector del fútbol mundial explicaron que el objetivo principal es igualar las condiciones entre las selecciones, permitiendo que incluso los equipos con menos recursos puedan acceder a análisis avanzados que antes solo estaban al alcance de las grandes potencias.

“Queremos democratizar el acceso a los datos y ofrecer nuevas experiencias tanto a los equipos como a los aficionados”, señaló Gianni Infantino, quien además adelantó que esta tecnología podría extenderse en el futuro también para el público.

Gianni Infantino se mostró contento con la nueva ‘IA’ que debutará en el Mundial 2026.

Uno de los puntos más destacados es que Football AI Pro estará disponible para todos los equipos del Mundial 2026 , incluyendo a las selecciones debutantes. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Norteamérica, contará con al menos cuatro países que jugarán el torneo por primera vez, entre ellos Curazao y Cabo Verde.

Desde la FIFA remarcaron que esta iniciativa va en línea con su compromiso de apoyar el desarrollo del fútbol a nivel global, entregando herramientas que ayuden a crecer a federaciones y selecciones de todo el mundo.

De esta forma, el Mundial 2026 no solo marcará un hito por su formato y sus diversas sedes, sino también por ser el primer torneo en el que la inteligencia artificial tendrá un rol protagónico dentro del fútbol.

