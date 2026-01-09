Colo Colo sufre un duro revés en el mercado de fichajes. El Cacique soñaba con dar el batacazo con la contratación del delantero sensación del fútbol chileno como Daniel Castro.

Primero se ofrecieron 250 mil dólares, y el rechazo fue inmediato. Tras ello en ByN subieron la puntería y duplicaron el monto para lograr el fichaje de “Popín”. Incluso se habló de mandar a jugadores a préstamo para asegurar su llegada y hacerla beneficiosa para ambas partes.

Sin embargo, los esfuerzos de poco y nada sirvieron para convencer a la directiva de Deportes Limache. Así lo informa el medio Bolavip Chile donde detallaron que el jugador ya arma las maletas para emigrar del país rumbo al extranjero, lo que será su primera aventura a los 31 años.

Movimiento que implicaría una cifra cercana a los 700 mil dólares, ya que esto fue el monto que se le exigió desde Limache a los interesados por el goleador revelación del 2025.

Daniel Castro se a jugar a Argentina y deja pagando a Colo Colo

¿Dónde va a jugar Daniel Castro?

Según el medio citado el delantero Daniel Castro ya hizo las maletas para viajar a Argentina. “ Viajará entre lunes y martes para realizarse los exámenes médicos”, detallaron en Bolavip. El elenco que contará con sus goles será Newells donde además será compañero de Gabriel Arias. Además podría sumarse Pablo Galdames.

De esta forma en Colo Colo deben buscar una nueva opción en el ataque ya que “Popín” era el gran anhelo para este mercado de contrataciones. Por lo que se esperan novedades en la próxima semana.