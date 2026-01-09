Es tendencia:
Colo Colo

No tiene mucho más Fernando Ortiz: el 11 titular de Colo Colo 2026 con sus dos refuerzos

A diferencia del año pasado los albos no tienen un plantel extenso, por lo que no es difícil predecir la oncena titular de Ortiz para el 2026.

Por Felipe Escobillana

Vidal asoma como titular tras la salida de Pizarro, Pavez será suplente y no hay reemplazo para el lesionado Bolados
Colo Colo está en uno de los mercados de pases más austeros de su historia. Mientras Universidad Católica presentó a cuatro refuerzos y U de Chile trajo de vuelta a Eduardo Vargas, los albos solo cerraron a Matías Fernández y Joaquín Sosa.

El panorama tampoco es mucho más auspicioso para el futuro. Esperan traer otro delantero, para suplir la partida de Salomón Rodríguez, y un central para sustituir a Alan Saldivia. Es posible que ahí se cierre la lista de los refuerzos.

No habrá reemplazo para la salida de Vicente Pizarro ni para la lesión de Marcos Bolados. Jugadores que vuelven de préstamo como los laterales Jeyson Rojas y Diego Ulloa, el volante Bryan Soto y Cristián Zavala deberán buscar una oportunidad.

Joaquín Sosa llega como titular a Colo Colo

Joaquín Sosa llega como titular a Colo Colo

La oncena titular de Colo Colo 2026

Con este escenario, Fernando Ortiz no tiene ninguna complicación para armar el equipo titular de los albos, pues caen de cajón los nombres para que arme el 4-3-3 que le gusta emplear.

En el arco Fernando De Paul, pues no hay otro portero que reemplace a Brayan Cortés. En la defensa Matías Fernández, Jonathan Villagra (a la espera del segundo central), Joaquín Soas y Erick Wiembrg.

En el mediocampo están Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal, el gran ganador con la salida de Vicente Pizarro hacia Rosario Central.

El eje en la ofensiva será Javier Correa, mientras que por las bandas deberían jugar Claudio Aquino y Lucas Cepeda. Quizás Cristián Zavala o los juveniles Francisco Marchant y Leandro Hernández puedan pelearle el puesto a Aquino.

