Liga Italiana

Inter Milan vs. Napoli: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la Serie A Italiana

Napoli se enfrenta al Inter, por la fecha 20 de la liga italiana.

Por Franccesca Arnechino

Inter Milan y Napoli se enfrentan por la Serie A Italiana.
Inter de Milán es el líder de la Serie A , con 42 unidades y buscará estirar su gran momento cuando se mida frente al campeón defensor, Napoli.

El elenco napolitano viene de empatar con Verona, tropiezo que lo dejó a cuatro puntos del líder y que le da a este choque un valor determinante en la pelea por el Scudetto.

¿Inter Milán vs. Napoli en la Serie A?

El enfrentamiento entre Napoli vs. Inter Milan por la fecha 20 de la Liga Italiana se juega este domingo 11 de enero a partir de las 16:45 horas de Chile.

El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva a través de la señal de ESPN y Disney+ Premium, por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos a este tipo de plan.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Real Madrid vs. Barcelona: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la final de la Supercopa de España

Real Madrid vs. Barcelona: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la final de la Supercopa de España

Tabla de posiciones Serie A

