Un duro golpe sacudió a Curicó Unido a mediados de 2025 tras destaparse un grave caso de dopaje. Matías Retamal, jugador promesa del club con apenas 19 años, arrojó positivo por una sustancia prohibida asociada al aumento de testosterona en el organismo.

Desde el 22 de julio, el futbolista quedó bajo la lupa de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD), que inició una investigación formal. De acuerdo a los antecedentes, la notificación habría sido enviada por correo electrónico, aunque el proceso se habría visto retrasado por la falta de respuesta oportuna del propio jugador.

Promesa de la Primera B que lleva seis meses sin jugar por dopaje

El positivo de Retamal se detectó luego del control antidopaje efectuado tras el duelo frente a Deportes Temuco, disputado el pasado 26 de abril. Hasta ese momento, el delantero se había ganado un lugar en el once titular de Curicó Unido y ya registraba dos conquistas en la Liga de Ascenso.

Desde ADN Deportes lograron comunicarse con el atacante, quien niega haber cometido una infracción intencional y sostiene su defensa en el uso de tratamientos médicos, con la esperanza de limpiar su nombre y poder regresar cuanto antes a la actividad profesional.

ver también El récord que quiere rommper la U en el Estadio Nacional

“Había estado enfermo esa semana. Está la receta médica, la papeleta médica también, indicando los medicamentos que tenía que tomar. Están las fechas y las firmas del doctor, y eso lo tenemos como prueba para presentarlo en la apelación y demostrar que soy inocente”, aclara el jugador.

Matías Retamal se había ganado un lugar en el once titular de Curicó Unido

Publicidad

Publicidad

Desde el entorno familiar apuntan a una deficiente comunicación por parte de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, asegurando que, tras la notificación enviada en julio de 2025, nunca obtuvieron una respuesta oficial.

En esa línea, la madre de Matías Retamal sostiene que la situación que enfrenta su hijo es injusta y que el proceso no se ha llevado con la claridad correspondiente: “Mi hijo necesita volver a entrenar y retomar la actividad física. Ese es su anhelo, su futuro, lo que él quiere para su vida…” sentenció.