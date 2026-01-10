Es tendencia:
Chile vs. Colombia: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Mundial de la Kings League

Chile va por su tercer triunfo para seguir clasificando a la siguiente ronda de la Kings League.

Por Franccesca Arnechino

La Roja busca sellar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial de la Kings League 2026.
Chile consiguió el segundo triunfo consecutivo en el Mundial de la Kings LeagueLa Roja no tuvo piedad y derrotó por 6-1 a Marruecos en duelo válido por el Grupo A, dejando claro que quiere consagrarse triunfador del torneo.

Con este resultado, Chile se encumbra como exclusivo líder de su zona. Ahora, el combinado nacional deberá cerrar la fase de grupos midiéndose ante Colombia, en un duelo clave para ratificar su gran momento

Chile vs. Colombia: Horario y dónde ver la Kings League

Chile enfrentará a Colombia este domingo 11 de enero, desde las 17:00 horas, por la fecha 3 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará hasta el 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO. Además, en las redes de la Kings League por Youtube y Twitch.

Recordemos que el equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

  • Mathias Vidangossy
  • Piero Gárate
  • Rodrigo Martínez
  • Fernando Saavedra
  • Carlos González
  • Ángel Valenzuela
  • Matías Rojas
  • Matías Donoso
  • Matías Herrera
  • Ezequiel Luna
  • Christian Vilches
  • Ignacio Herrera
  • Juan Araya
Coach: Ignacio González
Capitanes: Arturo Vidal y Shelao

