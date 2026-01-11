Octavio Rivero fue confirmado como el tercer refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026. El delantero uruguayo de 33 arriba al Chuncho, en su vuelta al fútbol chileno: defendió las camisetas de O’Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española antes.

Y pese a que algo había manifestado este pasado sábado en el aeropuerto, este domingo el atacante compartió sus primeras palabras como jugador de Universidad de Chile, propiamente tal.

“Estoy muy feliz de llegar a la U. Hace un año que estaba buscando venir y por fin se pudo lograr. Es un paso muy importante y hay grandes desafíos en este club tan grande”, dijo Rivero en su anuncio como nuevo jugador azul.

Sentenció que “estoy en el mejor momento de mi carrera, me agarra después dos o tres años encontrando una regularidad importante”.

Rivero jugó en O’Higgins el 2014, en Colo Colo entre 2016-2018, en La Calera el 2021 y en UE el 2022. Además ha vestido las camisetas de Central Español, Rentistas, Vancouver Whitecamps, Atlas, Nacional, Santos Laguna, Racing Club, Defensor Sporting y Barcelona de Ecuador.

A Universidad de Chile llega con un contrato por dos temporadas, es decir, con vínculo con el Chuncho hasta fines de diciembre de 2027. Rivero se suma entre los refuerzos azules a Eduardo Vargas y Lucas Romero, a espera de lo que pase con Juan Martín Lucero.

De esta forma, la U sigue rearmando el ataque tras las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández. Además, está a nada de partir Lucas Assadi.