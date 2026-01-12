Los hinchas de Universidad de Chile se comen las uñas para el estreno de las nuevas camisetas que acompañarán al plantel para la temporada 2026, las que están esperando desde la Navidad pasada.

Por lo mismo, la empresa que viste a los azules ha comenzado a calentar el ambiente luego de la publicación de un video donde se ve a Matías Zaldivia luciendo la nueva indumentaria, pero jugando al misterio.

Algo que durante esta jornada se desempolvó con fotografías que se hicieron correr por las redes sociales, que llama la atención por el particular diseño de las poleras.

Si bien la local es azul y la visitante blanca, tiene un artístico diseño que juega con los colores y con la insignia del club que impacta a los hinchas: ¿Serán las de verdad?

Una de las fotos que se filtró en redes con Matías Zaldivia y Daniela Zamora con las nuevas camisetas.

ver también El video de la nueva camiseta de U de Chile que deja loco a los hinchas azules

¿Cómo son las camisetas filtradas de U de Chile?

Con la inteligencia artificial a tope en estos tiempos, los hinchas tienen muchas dudas de las nuevas camisetas de Universidad de Chile, aunque unas últimas fotografías prometen romper el misterio.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo en redes sociales se ven dos fotografías, donde la primera es azul, que juega con rojo para conforma la insignia del club en un innovador diseño, lo que genera debate en los hinchas.

Matías Zaldivia y Daniela Zamora son los modelos de una sesión fotográfica con el rupturista diseño en la indumentaria, que abre un fuerte debate de los hinchas bullangueros.

Pero es más fuerte con la camiseta blanca, que juega con los colores azul y rojo, pero que no tiene la U en el pecho, donde ahora la insignia del búho toma protagonismo: ¿Serán las camisetas?

Publicidad

Publicidad

La camiseta blanca que fue filtrada no tiene la U en el corazón.

El video de la camiseta: